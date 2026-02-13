Processoperatör
2026-02-13
Processoperatörer till Utsädesenheten, Skara
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag.Skara är en utav Lantmännen lantbruks utsädesanläggningar.
Vi söker nu en processoperatör som vill arbeta med oss!
Det här kommer ni att göra
Som processoperatör i produktionen har du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att hantera utsäde. Utsädet är livsmedelklassad och det finns därför höga krav på att upprätthålla kvaliteten i enighet med gällande krav. Arbetet innehåller både självständigt arbete och som arbete i grupp, och vi ser vikten i att vara flexibel i hela våran produktionslinje.
Vi söker en processoperatör som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter i vår packavdelning, thermoseedanläggning, hantering av ångpanna till thermoseedanläggningen, truckkörning, samt förbättrings- och hygienarbete.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Genomgått minst 3-årigt gymnasium
- Erfarenhet av arbete inom någon form av process
- Grundläggande datorkunskap och har förmodligen arbetat i något produktionsnära IT- system
- Lätt för att läsa in och förstå anvisningar
- Förmåga att samarbeta i processflödet
Du är:
- Noggrann, arbetar systematiskt, har drivkraft och tar egna initiativ
- Kvalitetsmedveten
- Kommunikativ
- Självständig och har god förmåga att planera arbetsdagen
Du delar våra värderingar; helhetssyn, öppenhet och handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.
Du är placerad i Skara och du rapporterar direkt till driftschefen för Skara Utsäde.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 8 mars 2026 . Urval sker löpande. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Christian Gustafsson, Driftschef Utsäde Skara på 010-556 29 34. Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
