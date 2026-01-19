Processoperatör
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Processoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla processoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-01-19
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta inom tyngre industri och bidra med din kunskap och drivkraft i ett sammansvetsat produktionsteam? Vi söker dig som vill ta ansvar för att övervaka och optimera industriella processer i en trygg, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi säkra, hållbara och effektiva produktionsflöden.
Om rollen - Processoperatör
I rollen som processoperatör arbetar du med övervakning, styrning och underhåll av maskiner och produktionsanläggningar. Du ansvarar för kvalitetssäkring, löpande tillsyn och korrigering av processparametrar för att säkerställa en säker och effektiv drift. Du samarbetar nära med kollegor på avdelningen och rapporterar till driftledningen kring avvikelser och förbättringar.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden - Produktion & processindustri
Övervaka, styra och reglera processflöden i tyngre industrimiljö
Utföra rutinmässig tillsyn, felsökning och enklare underhåll av maskiner och utrustning
Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
Hantering av råvaror och material enligt industriella processrutiner
Dokumentera driftdata och rapportera avvikelser samt föreslå förbättringsåtgärder
Deltaga aktivt i arbetsplatsens säkerhetsarbete och följa gällande arbetsmiljöföreskrifter
Samarbeta med kollegor och underhållsavdelningen för att optimera produktionen
Kvalifikationer och erfarenhet - Processoperatör tyngre industri
Erfarenhet som processoperatör, maskinoperatör eller likvärdig roll inom industri är meriterande
Industriteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i att läsa instruktioner och följa processchema
God datorvana då arbete med digitala system ingår i rollen
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrannhet, ansvarskänsla och lösningsorienterad inställning
Förmåga att arbeta både i team och självständigt
God fysik då tunga lyft och stående arbete kan förekommaPubliceringsdatum2026-01-19Dina personliga egenskaper
Strukturerad och säkerhetsmedveten
Flexibel och initiativtagande med vilja att utvecklas
Bidrar till ett inkluderande och jämställt arbetsklimat
Tydlig och kommunikativ gentemot kollegor och ledning
Arbetstider och anställningsform - Industri & produktion
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Heltid, varierande arbetstider enligt skift (dag/kväll/natt/helg)
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal
Ansökan - Processoperatör tyngre industri
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas inom process- och produktionsarbete? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7070192-1794819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9690461