Processoperatör

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Processoperatörsjobb / Eskilstuna
2026-01-19


Vill du arbeta inom tyngre industri och bidra med din kunskap och drivkraft i ett sammansvetsat produktionsteam? Vi söker dig som vill ta ansvar för att övervaka och optimera industriella processer i en trygg, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi säkra, hållbara och effektiva produktionsflöden.
Om rollen - Processoperatör
I rollen som processoperatör arbetar du med övervakning, styrning och underhåll av maskiner och produktionsanläggningar. Du ansvarar för kvalitetssäkring, löpande tillsyn och korrigering av processparametrar för att säkerställa en säker och effektiv drift. Du samarbetar nära med kollegor på avdelningen och rapporterar till driftledningen kring avvikelser och förbättringar.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden - Produktion & processindustri

Övervaka, styra och reglera processflöden i tyngre industrimiljö

Utföra rutinmässig tillsyn, felsökning och enklare underhåll av maskiner och utrustning

Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav

Hantering av råvaror och material enligt industriella processrutiner

Dokumentera driftdata och rapportera avvikelser samt föreslå förbättringsåtgärder

Deltaga aktivt i arbetsplatsens säkerhetsarbete och följa gällande arbetsmiljöföreskrifter

Samarbeta med kollegor och underhållsavdelningen för att optimera produktionen

Kvalifikationer och erfarenhet - Processoperatör tyngre industri

Erfarenhet som processoperatör, maskinoperatör eller likvärdig roll inom industri är meriterande

Industriteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Goda kunskaper i att läsa instruktioner och följa processchema

God datorvana då arbete med digitala system ingår i rollen

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift

Noggrannhet, ansvarskänsla och lösningsorienterad inställning

Förmåga att arbeta både i team och självständigt

God fysik då tunga lyft och stående arbete kan förekomma

Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och säkerhetsmedveten

Flexibel och initiativtagande med vilja att utvecklas

Bidrar till ett inkluderande och jämställt arbetsklimat

Tydlig och kommunikativ gentemot kollegor och ledning

Arbetstider och anställningsform - Industri & produktion

Visstidsanställning med möjlighet till förlängning

Heltid, varierande arbetstider enligt skift (dag/kväll/natt/helg)

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal

Ansökan - Processoperatör tyngre industri
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas inom process- och produktionsarbete? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7070192-1794819".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9690461

