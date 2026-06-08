Processledare med erfarenhet av förändringsledning
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Hållbarhetsavdelningen är placerad på kommunstyrelseförvaltningen och ingår i kontoret för tillväxt och hållbarhet. Kontoret ansvarar för flera stadsövergripande processer, såsom översiktsplanering, mark- och exploatering, näringslivsutveckling, social och ekologisk hållbarhet samt frågor inom trygghet och säkerhet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som processledare på kommunstyrelseförvaltningen har du en strategisk roll, där du ansvarar för att driva och koordinera Trollhättans Stads omställningsarbete. Uppdraget innebär förändringsledning, och du leder arbetet både kommunikativt och strategiskt för att engagera förvaltningar och kommunala bolag i Trollhättan i klimatomställningen. Tjänsten har fokus på klimatomställning, men kan även omfatta processledning inom andra utvecklingsområden. Arbetet bedrivs enligt målsättningarna i stadens plan för klimatomställning, "Färdplan Klimat".
Uppdraget innefattar att du skapar förutsättningar och strukturer för att utveckla, testa och implementera insatser som minskar klimatpåverkan och bidrar till stadens samlade omställningsarbete. I detta ingår att på en övergripande nivå ta fram nulägesbilder, analysera utvecklingsbehov och tillsammans med berörda aktörer konkretisera vilka steg som behöver tas framåt. Du kommunicerar riktning och prioriteringar, skapar engagemang och stödjer medarbetare och chefer på olika nivåer i att initiera och genomföra förändringar. Vidare utvecklar och etablerar du interna och externa samarbetsformer som stärker organisationens förmåga att arbeta över förvaltningsgränser, i syfte att nå gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar.
Du ansvarar för att leda ett omställningsteam med kompetens inom statistik, analys, kommunikation, digitalisering och innovation. Du leder även tvärsektoriella arbetsgrupper med medarbetare från förvaltningar, kommunala bolag och externa organisationer. I uppdraget har du nära kontakt med både politisk ledning och förvaltningsledning.
Du rapporterar till hållbarhetschef och ingår i kontoret för tillväxt och hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av processledning med inriktning mot förändringsledning. Du har erfarenhet av, och är trygg i, att leda arbets- och ledningsgrupper i förändring samt i målsökande processer. Du är van vid att hantera komplexa system och strategiska uppdrag och kan, vid behov, hantera spänningar på verksamhetsnivå och i grupper. Du har erfarenhet av en politiskt styrd organisation samt av att handlägga politiska ärenden. Du arbetar strategiskt på ledningsnivå och har en god analytisk förmåga.
Meriterande är erfarenhet av beteendeförändringar samt metoder för effektlogik. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vem söker vi?
Som person tror vi att du:
• är en trygg ledare
• är ödmjuk och ärlig
• är modig, förändringsbenägen och kreativ
• är trygg i ett målsökande sammanhang och i att utforska olika situationer
• har förmåga att skapa goda relationer, motivera och inkludera
• har förmåga att strukturera och leda strategiskt förändringsarbete och omställningsarbete
Anställningsinformation
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningstiden
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Tf Biträdande stadsdirektör
Ida Aronsson-Hammar 0520-497862 Jobbnummer
9953635