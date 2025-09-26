Processledare Klimat till Kommunstyrelsekontoret
2025-09-26
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vill du vara med och forma ett hållbart Sundsvall? Nu söker vi dig som vill bli vår nya processledare med inriktning klimat!
På avdelningen Samhällsutveckling och hållbarhet arbetar vi med att skapa framtidens Sundsvall - ett samhälle där människor trivs, där miljön skyddas och där nya möjligheter växer fram. Här är vi cirka 15 engagerade medarbetare som tillsammans driver viktiga frågor inom infrastruktur, klimat, social och ekologisk hållbarhet, översiktsplanering och landsbygdsutveckling.
Med ambitiösa mål - som att skapa 5 000 nya jobb till 2030, bli klimatneutrala och minska sociala skillnader - jobbar vi nära samarbetspartners, myndigheter, företag och civilsamhället för att hitta smarta lösningar och synergier mellan tillväxt, miljö och social utveckling.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som processledare får du en nyckelroll i vårt klimatarbete och blir en drivande kraft för Sundsvalls mål att bli klimatneutrala till 2030. Du kommer att samordna och leda kommunkoncernens klimatarbete, samt vara en viktig röst utåt i vårt påverkansarbete. I nära samarbete med politiker, olika förvaltningar, näringsliv och medborgare, leder du det lokala omställningsarbetet och samordnar klimatinvesteringar som gör verklig skillnad.
Det här får du göra hos oss:
* Vara kommunens representant i Viable Cities och samverka med andra städer och projektledare.
* Arbeta nära kommunledningen och hålla dem uppdaterade om klimatfrågor.
* Processleda den lokala omställningsplattformen Klimatarenan för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sundsvall.
* Ta fram underlag för utredningar, remissvar och politiska beslut.
* Bygga nätverk och driva förändring inom och utanför kommunen.
* Delta i och leda utvecklingsprojekt inom klimatområdet.
* Utföra andra spännande arbetsuppgifter som kan tillkomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en akademisk utbildning inom miljö, klimat, påverkansarbete eller beteendeförändringar (minst 120 högskolepoäng) eller annan relevant eftergymnasial utbildning.
* Har några års erfarenhet inom miljö- eller klimatområdet.
* Har god IT-vana och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande är om du har:
* Erfarenhet från politiskt styrda eller större organisationer.
* Erfarenhet av projektledning och samordning.
* Erfarenhet av att leda förändrings- eller beteendearbete.
* Vana att hålla presentationer och skriva rapporter och beslutsunderlag.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i denna rekrytering.
Vi söker dig som ser helheten och alltid agerar för verksamhetens bästa. Du planerar och prioriterar effektivt, arbetar självständigt men har också en stark samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt och ser till att budskap når fram, både internt och externt.
Arbetsprov kan komma att bli aktuellt som en del av rekryteringsprocessen.
Vill du vara med och göra skillnad för Sundsvalls framtid? Välkommen med din ansökan!
