Processledare inom balansering
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Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med många spännande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som Processledare inom balansering kommer du att ansvara för att förvalta, förbättra och utveckla processer för det operativa arbetet i kontrollrummet. I ett tätt samarbete med dina kollegor på Svenska kraftnät och våra motsvarigheter i Norden kommer du vara med i arbetet att utveckla balanseringsprocessen. Du är kravställare mot verksamhetsprojekt, IT och samordnare mot övriga funktioner med koppling mot kontrollrummet. Vidare innebär tjänsten bland annat:
Tät kontakt med operatörer i det nationella kontrollrummet och aktörer på elmarknaden
Analyser och utredningar för utveckling av verktyg och processer i kontrollrummet
Kontinuerlig uppföljning och rapportering av operativa processer
Uppdatering och upprättande av dokumentation som t.ex. driftinstruktioner, avtal och utbildningsmaterial
Löpande hantering av fakturor och inkomna mail i funktionsbrevlådor
Som Processledare på Driften har du stora utvecklingsmöjligheter. Du får bredda din kompetens inom balanseringen av kraftsystemet, marknadsutveckling och processutveckling samtidigt som du vara med och påverka din roll. Du kommer att delta i projekt, såväl nordisk som europeiskt.
Som Processledare hos Svenska kraftnät, som befinner sig i en kraftig tillväxt och en föränderlig arbetsmiljö, kommer du att hantera flera komplexa utmaningar. Arbetet kommer att innebära ansvar för en eller flera processer inom huvudprocessen Operativt säkerställa effektbalans. Detta kommer att innebära att du samordnar operativt arbete, driver utredningar och säkerställer framdrift i utvecklingsfrågor. Du kommer att navigera mellan olika intressenters behov, genomföra uppföljning och analyser av incidenter och arbeta med frågor kopplat till kontinuitet och fallbackhantering.
Enheten består idag av 14 medarbetare som dels är specialiserade inom olika områden samtidigt som vi utbyter erfarenheter och arbetar mycket tillsammans. Enheten ansvarar för operativa processer vilket innebär arbete med koppling till bland annat utveckling av marknader, processer och IT-verktyg för balansering samt upphandlingsoptimering.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad, samarbetsorienterad och strukturerad. Du har förmåga att analysera komplexa frågeställningar, identifiera utvecklingsmöjligheter och omsätta idéer till praktiska lösningar. Du trivs i samarbete med många olika intressenter och bidrar till en konstruktiv dialog för att nå gemensamma mål. Samtidigt arbetar du metodiskt och organiserat, med god förmåga att planera, prioritera och driva processutveckling framåt på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en Civilingenjörs- eller masterexamen med relevant inriktning som exempelvis energisystem.
Du har även:
Din kommunikativa förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift är god.
Meriterande
Vi söker dig som är i början av din karriär eller har några års arbetslivserfarenhet från energibranschen med relevant kunskap inom kraftsystemet och elmarknadens funktion
Kunskap inom balansmarknader och balanseringsprocessen
Erfarenhet av kontrollrumsarbete
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor kan förekomma upp till en gång per månad, främst inom Norden Tjänsten är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 5 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Maria Eriksson, rekryterande chef, 010 475 86 55
AnnSophie Doverlind, ansvarig rekryterare, 010 475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
. Det kan vara svårt att nå oss i semestertider.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10003894