Processledare
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen / Byggjobb / Alvesta Visa alla byggjobb i Alvesta
2026-08-01
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Vill du vara med och leda ett av kommunens mest ambitiösa skolprojekt med fokus på klimat, gestaltning, naturhälsa och innovation?
Vi söker nu en Processledare som får en nyckelroll i att omsätta vision till verklighet. Tjänsten är en projektanställning placerad på Utvecklingsavdelningen inom Kommunledningsförvaltningen.
Projektet för Aringsås skola har högt ställda mål inom hållbarhet, arkitektur, naturhänsyn och nytänkande. För att säkerställa att dessa ambitioner genomsyrar hela genomförandet tillsätts en särskild processledare.
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och ha ett helhetsansvar för att driva, samordna och följa upp projektets mål genom samtliga skeden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som Processledare ansvarar du för att:
• översätta projektets vision till tydliga och uppföljningsbara mål
• säkerställa att alla aktörer förstår och arbetar utifrån projektets ambitioner
• omsätta mål till konkreta krav i projektering och genomförande
• leda och samordna arbetet mellan aktörer inom kommunkoncernen samt externa parter
• följa upp att hållbarhets- och gestaltningsmål uppnås i alla projektfaser
• hantera målkonflikter och bidra till väl avvägda beslut
• utveckla projektet som en testbädd för innovativa lösningar och ta tillvara lärdomar
Processledaren leder den gemensamma projektstarten och etablerar samt driver samverkan mellan projektets olika aktörer. I rollen ingår att säkerställa att projektets mål är väl förankrade hos samtliga involverade parter samt att arbetet är tydligt förankrat i Alvesta kommuns koncernledning. Processledaren har ett övergripande ansvar för att hålla samman projektets helhet, skapa forum där lösningar kan utvecklas gemensamt och aktivt driva ett arbetssätt som uppmuntrar till att tänka utanför etablerade ramar. Vidare ansvarar Processledaren för att följa upp gestaltningsprogrammet och säkerställa att dess intentioner får genomslag genom hela projektet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda komplexa uppdrag och som drivs av att skapa hållbara och innovativa helheter. Du har en stark förmåga att omsätta idéer och innovation i praktisk produktion och förstår vad som krävs för att få nya arbetssätt att fungera i genomförandefasen.
Du är en tydlig ledare med hög samverkansförmåga och har erfarenhet av att skapa engagemang och förändringsvilja i grupper med många olika kompetenser. Du är trygg i att hantera målkonflikter och har förmågan att få olika aktörer att arbeta mot gemensamma mål, även i komplexa sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Projektstart i september 2026 med beräknad varaktighet ca 8 månader. .
Tjänsten är en projektanställning med beräknad sysselsättningsgrad 50% av heltid.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335143/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Utvecklingschef
Lovisa Neikter 0472-15401 Jobbnummer
10017739