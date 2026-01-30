Processledare
2026-01-30
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu Processledare till Processområde asyl.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en processledare?
Processområde asyls uppdrag är att utveckla, förvalta och följa upp processerna Skyddsprocessen, Förlängning, Tillfälligt skydd, Vidarebosättning och Statliga ersättningar. På enheten arbetar processledare och förvaltningsledare.
I din roll kommer du att arbeta med att upprätta och uppdatera styrdokument och handboksarbete mm. Du kommer också delta i kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljningsarbete samt formulera remissvar både externt och internt. Vidare kommer du arbeta med att ta fram underlag för beredningar för avdelningens olika beslutsnivåer. Det ingår också i din roll att sprida information till externa aktörer såsom organisationer och myndigheter. Utöver detta kommer du också besvara frågor och skrivelser från externa aktörer och andra myndigheter liksom vår uppdragsgivare.
En annan viktig del i rollen är att utveckla ett nära samarbete med övriga verksamhetsexperter, processledare, rättsliga experter och operativa verksamheten. I huvudsak kommer du att arbeta antingen inom förvars-/återvändanderelaterade delar eller mottagningsrelaterade delar, båda ingår i den övergripande Skyddsprocessen. Men det kan även innebära att stödja och stundtals arbeta i andra delprocesser.
Vem är du?
Du är en god representant för Migrationsverket. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitet och lägger stor vikt vid att du lever upp till dessa krav. Du har en analytisk förmåga och förmågan att på eget initiativ identifierar frågor som behöver utredas vidare. Arbetet kräver att du är prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Med en hög initiativförmåga ser du vad som behöver göras och du tar dig an dina uppgifter på ett lösningsorienterat vis.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
- en akademisk utbildning med juridisk-, samhällsvetenskaplig-, eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen
- god erfarenhet av migrationsverkets arbete med förvar, återvändande eller mottagning
- god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- goda kunskaper i Officepaketet; Word, Excel och Power Point
Det är meriterande om du har:
- utbildning inom processutveckling
- tidigare processledarerfarenheter från statlig verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstider: kontorsarbetstider eller förtroendearbetstid enligt överenskommelse
Placering: Malmö, Norrköping eller Sundbyberg.
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html
Migrationsverket är en av Sveriges stora it-arbetsgivare. Här finns cirka 450 medarbetare som på olika sätt jobbar med utveckling - allt från kravanalytiker och UX-designers till it-arkitekter, systemutvecklare och nätverkstekniker. Läs mer https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.htmlPubliceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 15 februari.
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
