Processkemist
Sydkraft AB / Kemistjobb / Oskarshamn Visa alla kemistjobb i Oskarshamn
2025-11-05
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkraft AB i Oskarshamn
, Karlshamn
, Stockholm
, Kävlinge
, Nora
eller i hela Sverige
Uniper är ett fantastiskt bolag att utvecklas inom och då vår kollega nu går vidare internt, söker vi inte bara en utan två processkemister till vår verksamhet på OKG i underbara Oskarshamn.
Vi erbjuder en roll där du har goda möjligheter att vidareutvecklas och förvärva kunskaper inom kemiområdet och dess koppling till den tekniska processen inom kärnkraften.
Få branscher är så i ropet som vår och vi ser fram mot att välkomna våra nya kollegor. Tillsammans bidrar vi till den samhällsviktiga energiförsörjningen och den gröna omställningen för Sverige!
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att vi två år i rad har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. I vårt arbete för en hållbar framtid är en stark och integrerad säkerhetskultur grundläggande, vilket speglar vår företagskultur och engagemang i allt vi gör. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. The beating heart of Energy!
Din roll hos oss
Till vår avdelning gemensam Service - Radiologi och Kemi (GRK) söker vi nu fler kollegor som precis som vi, brinner för att arbeta med kemi.
GRK ansvarar för det operativa arbetet inom kemi, radiokemi, radiologisk omgivningskontroll och utsläppskontroll på OKGs anläggningar samt radiologisk kartläggning vid avveckling av reaktorerna O1 och O2.
Processkemisterna har ett nära samarbete med kemiingenjörerna och driften och vi utgör ett stöd till övriga organisationen. Andra vanligt förkommande kontaktytor är externa servicetekniker och instrumentleverantörer.
Vad kommer du jobba med?
• Provtagning, provberedning och analys
• Utvärdering och kvalitetssäkring av analysresultat
• Registrera mätvärden i kemidatabas
• Underhåll, kontroll och kalibrering av analysinstrument
• Deltagande vid driftmöten där du är teamets representant
• Kontakt med leverantörer av analysinstrument
Vi erbjuder goda möjligheter att utveckla och förstärka kvalitetssäkringen inom verksamhetsområdet och ser gärna att du vill förkovra dig inom ditt område vilket kan vara inom process och analys, processystem, analysmetoder, instrument etc.
Du ingår i ett team om tretton personer. För oss är samarbete, gemenskap och allas bidrag avgörande för att nå framgång - vi jobbar som ett lag! Du rapporterar till Gruppchef GRK / Gemensam service - Radiologi och yttre miljö, Kemi och får i Elin Allard en tydlig chef som månar om både individen och gruppen och som tycker det är viktigt att vi trivs på jobbet.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning
Vem vi söker
Oavsett vilken bakgrund du har i karriären, tar det tid att bli självgående och sätta sig in i verksamheten på ett kärnkraftverk. Vi söker dig som ser detta som ett långsiktigt karriärsteg.
För att bli lyckosam i rollen som processkemist hos oss, ser vi att du är lyhörd, kommunikativ, ansvarstagande och noggrann. Du kan arbeta självständigt med arbetsuppgifter men trivs med och har lätt för att samarbeta i ett lag.
Processkemisterna tolkar värderar avvikelser i analysresultat varför en analytisk förmåga är av vikt liksom att kunna förenkla eller anpassa reslutaten till mottagaren. Vår verksamhet är verksamhetsstyrd vilket innebär att vi ibland får planera om vår dag och ett flexibelt förhållingssätt kommer väl till pass. Vidare har du lätt för att ta kontakter, du är trygg i din profession och trivs med att vara en representant för kemiteamet.
Att arbeta på ett kärnkraftverk och inom ett kontrollerat område, kräver ett högt säkerhetstänk och att förhålla sig till de regelverk som finns. Hos oss går säkerheten alltid först!Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
• Avklarad ingenjörsutbildning inom kemi.
• Arbetslivserfarenhet från labb/läkemedels-/medicinteknisk industri/farmaceut/biomedicinsk analytiker eller liknande för tjänsten relevant område.
• Goda kunskaper i excel och vana av att använda dig av detta i arbetet.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska (tal, skrift, förståelse).
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet inom radiokemi.
• Kunskap om analysmetoder som IC, ICP, GC eller TOC.
• Ledarskapserfarenhet som gruppledare eller liknande.
Vi erbjuder lön, förmåner och kompetensutveckling
Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi personalförmåner och arbetsvillkor för att du som anställd ska kunna göra ett bra jobb.Ersättning
En bra arbetsinsats ska löna sig. Vi erbjuder lön som utgår från din erfarenhet, ditt ansvar och din arbetsinsats.
Trygghet
Att arbeta hos oss ska kännas både utvecklande och tryggt. Vi ser till att alla våra anställda får bra försäkringar och pensionslösningar.
Familj
Barn är en naturlig del av livet. Vi erbjuder alla anställda med barn extra ekonomiskt stöd under tiden man är föräldraledig.
Flexibilitet
Det är viktigt med balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder möjlighet till flextid, distansarbete och arbetstidsförkortning.
Utveckling
Vi gillar innovation och utveckling. Hos oss får du hjälp med bidrag till studier och verktyg som mentorskap och coaching.
Hälsa
Jobb och hälsa hänger ihop. Vi erbjuder alla anställda företagshälsovård, friskvårdsbidrag, fri medicin, läkarvård samt ett årligt ekonomiskt stöd via "Uniper-kontot". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydkraft AB
(org.nr 559012-0316)
Simpevarp 200 (visa karta
)
572 95 FIGEHOLM Arbetsplats
Oskarshamns Simp Kontakt
Rekryterande chef
Elin Allard +46 730 20 75 34 Jobbnummer
9589982