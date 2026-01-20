Processingenjör till globalt bolag!
2026-01-20
Vår kund är ett globalt teknik- och industriföretag som driver innovation inom energi, industri och digitalisering. Med starkt fokus på hållbarhet och samhällsnytta genom avancerad teknik, erbjuder de en arbetsplats där din expertis gör verklig skillnad i framtidens lösningar.
OM TJÄNSTEN
Som Processingenjör blir du en nyckelperson i teamet, där du arbetar med teknisk problemlösning och utveckling av tillverkningsprocessen. Du driver projekt framåt, från orsaksutredning till implementering av nya lösningar, med ett starkt fokus på både produktion och forskning. Vår kund erbjuder en stimulerande roll i en innovativ miljö med fokus på hållbarhet. Du får möjlighet att arbeta med avancerad teknik och bidra till samhällsnyttiga lösningar, med goda möjligheter till professionell utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du arbetar med att optimera och utveckla tillverkningsprocessen genom teknisk problemlösning, projektledning och forskningsnära arbete. Du kommer att vara en viktig länk mellan produktion och utveckling, både lokalt och internationellt.
• Genomföra teknisk problemlösning och orsaksutredningar i tillverkningsprocessen.
• Driva tekniska projekt för att förbättra och utveckla produktionen.
• Planera och utföra tester samt tekniska försök i produktionsmiljön.
• Samla in material för laboratorieanalyser och forskningsändamål.
• Aktivt stötta produktionsteamet i Figeholm med din tekniska kompetens.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen
• Har en stark analytisk och problemlösande förmåga.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Arbetserfarenhet från liknande roll och erfarenhet från pappers- och massaindustrin eller annan tillverkningsindustri.
• Kunskaper i polska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
INFORMATION OM FÖRETAGET
