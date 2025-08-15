Processingenjör till Advantek i Laxå.
Vårt uppdrag
Vi söker nu en Processingenjör för anställning hos Advantek i Laxå. Är du en problemlösare med öga för detaljer och passion för kontinuerliga förbättringar?
Som Processingenjör hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och optimera våra tillverkningsprocesser och höja kvaliteten - samtidigt som du bidrar till en säkrare och effektivare produktion.
Du erbjuds en omväxlande roll i ett innovativt företag som befinner sig i en expansiv fas. Advantek är ett globalt företag med produktionsenheter på Filippinerna, Kina, Taiwan, Malaysia och USA och det internationella samarbetet är tätt. Framtidsutsikterna i företaget är mycket ljusa, vilket gör att det finns stora möjligheter både att utvecklas och att påverka sin egen position/tjänst i Laxå. Du blir del av en trevlig arbetsgrupp där öppenhet och en prestigelös attityd skapar trivsel och sammanhållning.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I rollen som Processingenjör ansvarar du för att analysera produktionsdata, identifiera förbättringsområden och driva projekt som stärker produktivitet, kvalitet och säkerhet. Du blir en central kontaktpunkt mellan produktion, kvalitet och kund, där ditt tekniska kunnande och din förmåga att snabbt lösa problem gör skillnad varje dag.
Dina ansvarsområden:
• Utföra rotorsaksanalyser och implementera åtgärder vid avvikelser och kundreklamationer.
• Driva projekt för processeffektivisering, kvalitetshöjning och minskat svinn.
• Övervaka produktionsnyckeltal och säkerställa att vi når våra mål.
• Leda möten och koordinera insatser mellan olika avdelningar.
• Dokumentera och standardisera bästa arbetssätt (BKM).Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete, gärna inom tillverkningsindustrin. Du är analytisk, strukturerad och målinriktad, med goda kunskaper i tekniska verktyg och dataanalys, exempelvis CAD/SolidWorks och statistisk processtyrning (SPC). Du har högskole- eller civilingenjörsexamen, eller motsvarande erfarenhet, och kunskap om IATF 16949 och dess Core Tools (APQP, PPAP, SPC, FMEA, MSA) är meriterande.
Som person är du självgående och initiativtagande med ett starkt teknikintresse. Du har en naturlig problemlösningsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är prestigelös, nyfiken och bidrar till en öppen och samarbetande arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Denna rekrytering sker i samarbete med Nercia. Urval sker löpande så registrera din ansökan snarast, dock senast 31 augusti.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Emma Landelius Telefon: 076-805 00 58, emma.landelius@nercia.se
Välkommen med din ansökan!
Om kundföretaget
Vid vår tillverkningsenhet i Laxå utvecklar och tillverkar vi avancerade precisionsförpackningssystem för säker hantering och exakt positionering av komponenter. Med över 20 års erfarenhet och en stark tradition av att leverera mervärde åt våra kunder är vi idag en del av Advantek - en global aktör med verksamhet i Nordamerika, Asien och Europa. Sedan vi blev en del av koncernen 2016 har vår verksamhet vuxit med cirka 500 %.
Våra lösningar spelar en avgörande roll i monteringsprocessen för en rad produkter världen över, bland annat datorer, mobiltelefoner, LED-belysning, medicintekniska komponenter, smarta apparater, bilar och andra konsumentprodukter. Vår ambition är att vara en världsledande leverantör inom vår bransch - och vi fortsätter att växa.
Om Nercia
