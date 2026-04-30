Processingenjör
Sandvik AB / Maskiningenjörsjobb / Svedala Visa alla maskiningenjörsjobb i Svedala
2026-04-30
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvik AB i Svedala
, Malmö
, Göteborg
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du använda data och analys för att skapa smartare, säkrare och mer kostnadseffektiva tillverkningsprocesser? På affärsområde Rock Processing möts ingenjörskonst och verklig påverkan - och i den här rollen är du mitt i utvecklingen.
Det här är ett föräldravikariat på cirka ett år med planerad start i juni, vi är dock flexibla kring startdatum.
Varför Sandvik?
Hos oss får du möjlighet att bidra till en branschledande verksamhet där kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen. Välkommen till oss och bli en del av ett samarbetsinriktat och engagerat team.
Om jobbet
Som processingenjör inom Process Development arbetar du datadrivet för att utveckla mer automatiserade och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser. Du rekommenderar arbetssätt och insikter till olika partners, bland annat vår ledningsgrupp, produktion och planering. För att säkerställa kvalitetskrav utvecklar och förbättrar du nya och befintliga produktionsprocesser, metoder och kontroller. Du är närvarande i verksamheten och tvekar inte att vistas i produktionsmiljön för att ta del av verkligheten, vara nyfiken och skapa en tydlig koppling mellan teori och praktik.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Analysera och mäta produktionsdata för att öka effektivitet, säkerhet och produktivitet.
Utveckla simuleringsmodeller i simuleringsverktyget PlantSolutions.
Ta fram relevanta BI-rapporter och analyser för uppföljning och beslutsstöd.
Presentera utredningar och förbättringsförslag för chefen för produktionsutveckling, sitechef och produktionschef.
Placering
Du är placerad i Svedala.Profil
Vi tror att du är nyexaminerad civilingenjör, exempelvis inom maskinteknik, eller har en annan relevant ingenjörsutbildning. Ett intresse för produktionsutveckling och dataanalys är viktigt, och kunskap om produktutvecklingsprocessen eller LEAN produktion är meriterande, likaså PowerBI eller M3.
För att lyckas i den här rollen:
Är du en van användare av Excel.
Kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska i tal och i skrift.
Trivs du i en global organisation med många kontaktytor.
Erfarenhet från produktion är ett plus.
Du är nyfiken, analytisk och har ett flexibelt sätt att ta dig an problem. Samarbete faller sig naturligt och du engagerar gärna andra kring insikter och förbättringar. Med ett långsiktigt perspektiv ser du både helheten och detaljerna - och drivs av att omsätta analys till konkreta resultat.
Vår kultur
På Sandvik arbetar vi med avancerad teknik och spännande innovationer men det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter. Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Bauer, rekryterande chef, 070-616 42 74
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Facklig kontakt
Mårten Lindberg, Unionen, 076-111 03 36
Jonny Hanson, Akademikerföreningen, 076 126 45 81
Michael Wicktor-Ohlsson, Ledarna, 070-251 44 57
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Vi har löpande urval i den här rekryteringen och ber dig skicka in din ansökan så snart som möjligt och senast 14 maj, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0091195.
Vi eftersträvar en öppen och rättvis rekrytering och använder olika verktyg för att möjliggöra en objektiv process. När du söker denna tjänst kommer du därför få en inbjudan via email till att genomföra ett personlighets- och logiktest. Återkoppling kommer direkt efter genomfört test och urvalsprocessen startar efter sista ansökningsdatum.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Affärsområde Rock Processing är en globalt ledande leverantör av utrustning, tjänster och tekniska lösningar för krossning, sortering, rivning och demolering inom gruv- och infrastrukturindustrierna. Omsättningen 2025 var cirka 10 miljarder SEK och antalet anställda omkring 2 800. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik AB
(org.nr 556000-3468)
Stationsplan 1 (visa karta
)
233 31 SVEDALA Arbetsplats
Rock Processing - Svedala Jobbnummer
9884317