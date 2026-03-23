Processingenjör
2026-03-23
Lead processingenjör
Västsverige
Vill du att allt skall vara så enkelt som möjligt?
Vi på TILLIT, strävar alltid att det ska vara problemfritt för dig och alla andra som knyter band med TILLIT. Det är därför vi heter TILLIT Engineering.
Lika så nu..
For att ansöka till denna annonsen behöver du inget CV! Lämna bara dina kontaktuppgifter på vi_behover_varandra@tillitengineering.nu
så tar vi kontakt med dig. Vi tar dialogen först och CV't sedan.
Vad vill vi ha av dig:
• Att du är en motiverad personlighet som ser tillit och förtroende som den viktigaste faktorn för en bra arbetsrelation.
• Har lång erfarenhet av processtekniska system.
Den längre versionen...
Är du en talangfull processingenjör som vill arbeta i ett utvecklande konsultbolag med fokus på dig och din personliga utveckling?
Tillit Engineering erbjuder dig intressanta konsultuppdrag med en personlig utvecklingsplan. Vi engagerar oss i din karriär och ser till att du i en öppen och tillåtande arbetsmiljö utvecklas tillsammans med våra kunder.
Våra kunder är ofta de största bolagen inom energi- och processindustrin. Dom flesta uppdragen finns i Västsverige, från Lysekil i norr till Varberg i söder men vi har också börjat etablera oss i östra delarna av landet. Just nu är vi i en expansiv fas med många kunder som behöver konsulter.
Det här får du
• Coachad karriärutveckling
• Nära relation till kunderna
• Marknadsmässig lön och möjlighet till prestationsberoende bonusar
• Vi delar dessutom med oss av framgången i generösa rekryterings och uppdragsbonusar
Läs mer om fördelarna på vår karriärsida, tillitengineering.nu/karriar
Så här säger en av våra medarbetare om att jobba på TILLIT:
"Tillit erbjuder en personlig utvecklingsplan som är väldigt bra. Jag ges utrymme att växa både i mitt arbete och som människa."
• Stefan Hultgren, konstruktör. Läs hela intervjun på vår karriärsida tillitengineering.nu/karriar/#medarbetare
Arbetsuppgifter
processdesign av energi och processtekniska system
projektering för ny- och ombyggnationer för energi- och processanläggningar
beräkningar för mass-, flöde- och energibalanser
utarbeta projekthandlingar, såsom, P&ID, tekniska beskrivningar och driftmanualer
arbeta tillsammans i projektteam med de andra disciplinerna såsom rör-, el/instrument, byggkonstruktörer under ledning av projektledare
Vi vill att du har
minst 8 års erfarenhet av processdesign från energi och/eller processindustrin
projektering för ny- och ombyggnationer för energi- och processanläggningae
har arbetat i ledande roll eller har för avsikt att arbeta i ledande roll
en civil- eller högskoleingenjörsutbildning alternativt en yrkeshögskoleutbildning med några års erfarenhet
erfarenhet av Hysys, Ebsilon, KemCad eller liknande verktyg
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Engelskan ser vi som en självklarhet
Som person är du flexibel i ditt sätt att hantera människor på arbetet och har ett starkt tekniskt intresse. Du tycker tillit och lojalitet är en viktig del i arbetet. Du har en god förmåga att organisera och strukturera upp arbetet runt om dig med en känsla av vad som bör prioriteras och en förmåga att nå dina mål.
Kontakt och ansökan
Du kan ansöka utan CV genom att lämna dina kontaktuppgifter på vi_behover_varandra@tillitengineering.nu
så tar vi kontakt med dig. Har du redan bestämt dig och har ett CV söker du via länken nedan, vi tar alltså inte emot CV:n via mail.
Välkommen med din ansökan!
Om Tillit
TILLIT Engineering AB är ett ingenjörsföretag som har dig som medarbetare i högsta fokus. Tillit är en teknisk konsult som levererar tjänster och tekniska lösningar främst till process- och energiindustrin men utför även konsultuppdrag inom ledarskap, förändring och organisationsutveckling. Grundtanken är att allt arbete skall bygga på det förtroendekapital företaget bygger till sina medarbetare och intressenter. Alla skall ha chansen till att styra relationen med företaget dit dom känner sig bekväma för att bygga tilliten som en förutsättning för allt arbete. https://www.tillitengineering.nu
