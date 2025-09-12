Processingenjör
2025-09-12
Vi söker dig som har en mycket god teknisk bredd i din kunskapsbank, som är kommunikativ, lugn och driven och som vill ta ett vidare kliv som processingenjör hos en högteknologisk kund i närheten av Oskarshamn.
Vem är du som person:
Lugn, metodisk, analytisk och trygg i dig själv. Driven och vill utveckla, både dig själv och verksamheten du arbetar i. Ambitiös och med god helhetsöverblick och förmåga att se detaljer. Du behöver ha känsla för att arbeta i team och vara en mycket god kommunikatör, både på svenska och engelska.
Vad efterfrågas / erfarenhet & kvalifikationer:
Att du har några års erfarenhet efter avslutad relevant utbildning, gärna en ingenjörsutbildning inom tex energiteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande likvärdig utbildning/bakgrund. Du har antagligen vana av att arbeta inom projekt som processingenjör, gärna på olika nivåer och med olika ansvarsområden. Erfarenhet av FAT, utvärdering av offert och uppföljning/kravspecifikt arbete mot kund/leverantör likaså.
Vad du får:
En spännande utmaning hos en mycket uppskattad kund!
Tjänstens utformning kräver att du som kandidat mestadels arbetar på plats, viss möjlighet till distansarbete finns.
När:
Tillträde enligt överenskommelse, behov genast. Skicka gärna in din ansökan omgående. Snabb rekrytering möjlig!
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Ersättning
