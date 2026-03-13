Processingenjör - Bioteknik & GMP (Konsult)
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Strängnäs Visa alla kemiingenjörsjobb i Strängnäs
2026-03-13
Dina arbetsuppgifter
Processingenjör till spännande konsultuppdrag hos världsledande läkemedelsföretag i Strängnäs
Har du erfarenhet av avvikelseutredningar inom Life Science och vill arbeta med storskalig rening av läkemedel? Vi på Randstad Life Sciences söker nu engagerade processingenjörer för konsultuppdrag hos vår kund i Strängnäs - en av Sveriges främsta bioteknologiska anläggningar!
Om uppdraget
Som konsult hos Randstad Life Sciences får du chansen att arbeta på en modern multiproduktanläggning som fokuserar på innovation, modern teknik och ständiga förbättringar enligt Six Sigma och Lean. Verksamheten tillverkar livsviktiga läkemedel som hjälper miljontals människor världen över.
Vi söker nu förstärkning till teamen inom Process Support och Technology Investigation Management (TIM). För dessa specifika uppdrag ser vi det som extra intressant om du har erfarenhet från reningsprocesser, då du sannolikt kommer att arbeta i team som utreder avvikelser kopplat till just detta område.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utreda och dokumentera: Leda komplexa avvikelseutredningar inom produktion, kvalitet och råvaror enligt gällande rutiner och cGMP.
Problemlösning: Fungera som projektledare för dina avvikelser och leda tvärfunktionella grupper för att hitta grundorsaker (Root Cause) samt identifiera robusta förebyggande åtgärder (CAPA) med hjälp av Six Sigma-verktyg.
Processupport: Supportera produktionen med teknisk processkunskap och delta i inspektioner samt produktteam.
Förbättringsarbete: Optimera processer och interna arbetssätt för att öka robustheten i tillverkningen och bidra till site-gemensam kvalitetskultur.Profil
Vi söker en positiv och nyfiken problemlösare som har en passion för komplexa utmaningar. Du är en utmärkt kommunikatör som trivs med att samarbeta och leda både dig själv och andra för att säkra framdrift i utredningsarbetet.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom bioteknologi, kemi eller likvärdig naturvetenskaplig disciplin (alternativt flerårig dokumenterad erfarenhet av avvikelseutredningar).
Erfarenhet från läkemedelsindustrin och god kunskap om cGMP.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Särskilt meriterande:
Erfarenhet av kromatografi och ultrafiltrering.
Erfarenhet av avvikelseutredning och utredning av mänskliga fel.
Kunskap om fermentation, rening, fyllning och/eller olika automationssystem.
Praktisk erfarenhet av Six Sigma, Lean och dataanalys.
Vana av att använda AI som ett verktyg för att effektivisera ditt arbete.
Om Randstad Life Sciences
Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får tryggheten i en stabil anställning med kollektivavtal, samtidigt som du får möjlighet att bygga ett brett nätverk hos branschledande Life Science-företag. Vi stöttar dig i din professionella utveckling och matchar din kompetens med de mest spännande uppdragen på marknaden.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan där du beskriver din erfarenhet av processer och utredningsarbete
Kvalifikationer
