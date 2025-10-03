Process Specialist
Vi söker nu en konsult till vår kund inom säkerhetssektorn i Linköping. Uppdraget är som Process Specialist i deras Operational Support Management-team som består av åtta personer. I rollen ansvarar du för att processerna är väldokumenterade, används på rätt sätt och kontinuerligt förbättras. Du blir en viktig del i att förankra och utbilda organisationen i processerna, följa upp efterlevnaden och driva förbättringsarbetet framåt.
Eftersom uppdraget är inom säkerhetssektorn krävs svenskt medborgarskap samt att du genomgår och blir godkänd i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Arbetstiderna är helgfria vardagar mellan kl. 07.00-18.00, med beredskap enligt schema.
Som konsult på Eccera får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
Som Process Specialist kommer du att arbeta brett med både utveckling och uppföljning. Du ansvarar för att processer och procedurer utvecklas och förbättras, samtidigt som du skapar utbildningsmaterial och håller utbildningar för att förankra arbetssättet i organisationen. Du följer upp att processerna efterlevs och tar fram rapporter och dashboards som ger underlag för beslut och förbättringar.
I rollen ingår även leveransuppföljning, analyser av ärenden och identifiering av trender. Du hanterar eskaleringar och Major Incidents när de uppstår och deltar i beredskapstjänstgöring enligt schema.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av IT Service Management-processer (t.ex. incident, problem, change)· Generell IT-kunskap· God kommunikativ förmåga i både tal och skrift· Förmåga att koordinera och driva arbete framåt· Driv och intresse för förbättringsarbete· Mycket goda kunskaper i svenska och engelska· Förmåga att samarbeta men också arbeta självständigt
Meriterande
• Erfarenhet av ITSM-verktyg såsom ServiceNow· Vana av agilt arbetssätt· Erfarenhet av teamledning
• Certifiering i ITIL v4
Mer om dig
Du är en lagspelare med hög samarbetsförmåga men som också kan ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du uppskattar en miljö där struktur och kvalitet är avgörande och där IT är en central del av verksamheten.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
