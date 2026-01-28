Process Engineer - Active Alignment
Som Process Engineer i vårt Industrial Engineering-team arbetar du med våra automatiserade maskiner och processer inom test och montering av avancerade kameror. Du driver förbättringar, utvecklar arbetssätt och säkerställer att både befintliga och nya produktionslösningar håller högsta nivå vad gäller stabilitet, effektivitet och kvalitet.
En viktig del av rollen är att arbeta med Active Alignment-processer, där optik och sensor aktivt justeras och optimeras för att uppnå högsta möjliga precision i våra kamerasystem.
I rollen samarbetar du tätt med både produktion och utveckling för att analysera data, optimera processer och implementera nya produkter och maskinplattformar.
Rollen kräver teknisk förståelse och ett nära samarbete med utvecklings- och produktionsteam för att skapa robusta och skalbara lösningar. Du har även återkommande kontakt med internationella leverantörer för att utveckla, uppgradera och installera ny utrustning i produktionen.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Identifiera och genomföra förbättringar inom automatiserade produktionsprocesser
• Arbeta med utveckling, optimering och stabilisering av Active Alignment-processer
• Analysera produktionsdata och föreslå tekniska lösningar för ökad robusthet och prestanda
• Delta i industrialiseringsprojekt för nya produkter och maskiner
• Samarbeta med internationella leverantörer vid maskinuppgraderingar och nya installationer
• Säkerställa framtidssäkra processer genom teknisk utveckling och optimeringPubliceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Som person är du proaktiv, lösningsorienterad och trivs i en roll där du driver arbete framåt. Du tar initiativ, är handlingskraftig och kombinerar teknisk kompetens med ett starkt driv för förbättringar, innovation och goda samarbeten.
Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att bygga goda relationer i en dynamisk miljö - både i ditt team och i samverkan med övriga avdelningar. Samtidigt är du nyfiken på nya idéer, tekniker och arbetssätt, och har förmågan att omsätta teoretisk kunskap till praktiska och värdeskapande lösningar.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av industrialisering av produktionsutrustning
• Erfarenhet av automatiserad produktion
• Kunskaper i Python, C#, LabView och dataanalys
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Meriterande: Grundläggande optisk kunskap inom test, alignment eller Active Alignment
• Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, exempelvis Engineering eller Engineering Physics
Ansökan och kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta rekryterande chef, Cecilia Hansson, cecilia.hansson@magna.com
eller Talent Acquisition Partner Per Lind, per.lind@magna.com
.
Sista ansökningsdatum: 2026-02-15, observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
