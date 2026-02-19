Principal Automation & Electrical Architect
ABB AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-02-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sollentuna
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
På ABB hjälper vi industrier att bli snabbare, mer resurseffektiva och hållbara. Här är framsteg en självklarhet - för dig, ditt team och hela världen. Som global marknadsledare ger vi dig rätt förutsättningar för att lyckas med det. Det kommer inte alltid att vara enkelt - utveckling kräver mod och styrka. På ABB är du aldrig ensam. Run what runs the world.
Denna position rapporterar till: Business Manager - Operations
Roll och ditt ansvarsområse
Vill du vara med och forma framtidens kärnkraftslösningar och ta en nyckelroll i ett globalt tekniskt kompetenskluster? Automation Energy Industries stärker nu sin satsning inom kärnkraft och söker en Principal Automation & Electrical Architect som vill leda utvecklingen av avancerade system inom automation, elektrifiering, instrumentering och digitala applikationer. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, strategi och produktledning - och som vill bidra till en säker och hållbar energiframtid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och leda det tekniska arbetet inom AUENs erbjudande mot kärnkraftssektorn, med fokus på automation, elektrifiering, instrumentering och digitala applikationer.
Omsätta marknadens behov och kundernas utmaningar till tydliga kravspecifikationer för respektive disciplin. Vara övergripande ansvarig från conceptet som tar oss från P&ID till implementerad lösning.
Vara en central del av det globala Competence Cluster Nuclear och bidra till att etablera och utveckla klustret för att säkerställa att det har rätt kompetens i Sverige.
Samverka med ett brett spektrum av interna och externa stakeholders i en internationell miljö.
Rapportera direkt till Automation Energy Industries Sveriges Operations Manager och agera teknisk ledare i både produkt- och projektkontext.Publiceringsdatum2026-02-19Bakgrund
Ingenjörsexamen och lång erfarenhet inom automation och elektrifiering.
Dokumenterad vana av tekniskt ledarskap inom projekt- eller produktledning.
Erfarenhet av att arbeta med många olika stakeholders i en global organisation.
Strategiskt och systematiskt tänkande med förmåga att skapa helhetslösningar utan att fastna i detaljer.
Naturlig förmåga att föra tekniska dialoger med både kunder och interna experter, kombinerat med en nyfiken och teknikdriven personlighet.
Erfarenhet inom kärnkraft eller annan storskalig processindustri.
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större
Rekryterande chef: Henrik Larsson, +46 76 144 98 94 Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Amanda Törn, +46 72 464 40 66Ledarna: Leif Öhrberg, +46 724 64 40 16 Unionen: Hannah Norén, +46 706 34 03 46 Övriga frågor: Talent Partner Sara Vestin, +46 724 64 46 88
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
Vi värdesätter människor med olika bakgrund. Kan det här vara ditt nästa steg? Ansök idag eller besök www.abb.com
för att läsa mer om oss och se hur vår teknologi påverkar världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://www.abb.com/global/en
Ängsgärdsgatan 6 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås, Ängsgärdsgatan 6 Jobbnummer
9751226