Prepresstekniker / Final Art
2026-01-07
Nu söker vi en Prepresstekniker / Final Art till ett längre konsultuppdrag hos ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av förpackningsproduktion och trivs i en miljö med högt tempo, många parallella projekt och höga kvalitetskrav.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med utveckling, granskning och kvalitetssäkring av förpackningsoriginal (Good-To-Print). Du säkerställer att materialet uppfyller krav inom tryck, produktion och regulatorisk efterlevnad samt bidrar med teknisk expertis inom prepress genom hela processen.
* Utveckling och granskning av förpackningsoriginal (Good-To-Print)
* Säkerställa teknisk, tryckmässig och regulatorisk korrekthet
* Kvalitetssäkring enligt gällande prepress- och produktionsstandarder
* Ge tekniskt stöd till projekt- och produktionsteam
* Identifiera och minimera risker kopplat till tryck och produktionProfil
Vi söker dig som har:
* Minst 2 års erfarenhet som Prepress Technician eller Final Art Specialist
* Erfarenhet från förpackningsproduktion, tryck eller prepress
* God förståelse för grafisk produktion, tryck- och konverteringsprocesser
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
* Ett strukturerat arbetssätt och mycket god känsla för detaljer
Meriterande:
* Erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror (dagligvaror)
* Kunskap inom automation, systemstöd eller programmering kopplat till prepress
* Personliga egenskaper
* Samarbetsinriktad och van att arbeta tvärfunktionellt
* Snabblärd och anpassningsbar
* Trivs i en internationell och tempofylld miljö
Praktisk information
* Omfattning: Heltid, 39 h/vecka
* Start: Februari 2026 eller enligt överenskommelse
* Uppdragets längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
* Placering: Stockholm
* Distansarbete: Möjlighet till viss distans efter introduktionsperiod
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning inom teknik, ekonomi, IT och management. Vi erbjuder kvalificerade konsult- och rekryteringslösningar och är en del av ManpowerGroup. Ersättning
