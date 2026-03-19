Prefabtekniker till Components
Infranord AB, Components / Elektrikerjobb / Nässjö Visa alla elektrikerjobb i Nässjö
2026-03-19
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Components i Nässjö
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som Prefabtekniker blir ditt uppdrag att prefabricera el- och signalprodukter till järnvägen, till största delen på vår verkstad i Nässjö.
Som Prefabtekniker på Infranord ansvarar du för att säkerställa kvalitet, agera affärsmässigt samt efterleva god affärsetik. Du ansvarar för att hantera och tidigt korrigera avvikelser som uppstår inom ansvarsområdet. Arbetet utförs enligt lagar, föreskrifter och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har elteknisk-, automation- eller järnvägstekniskutbildning från gymnasium eller annan motsvarande utbildningsbakgrund. Körkort B är ett krav. Har du erfarenhet i liknande uppdrag inom el/signal teknik inom järnvägen så är det en merit.
Vill du arbeta i en grupp med målmedvetna, engagerade och ansvarstagande tekniker? Arbetsuppgifterna kräver att du är uppmärksam och noggrann och kan arbeta självständigt men ändå fungera i en grupp. Vidare är du van att planera, genomföra, följa upp och leverera enligt uppsatta mål och tidsramar. Många arbetsuppgifter kommer att kräva en god fysik. Du behöver ha god kommunikations- och samarbetsförmåga och vi kommer vid urvalet att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om Infranord Components
Infranord AB Components är en resultatenhet inom Infranord AB med uppdraget att stödja Infranord med produkter mot infrastruktur samt att driva lönsamma externa affärer. Infranord AB Components är en av de största aktörerna i Norden för prefabricerade järnvägprodukter. Moderbolaget Infranord AB både bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Våra cirka 1600 medarbetare arbetar med allt inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Vi bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Vår ambition är att maximera effekten av varje investerad järnvägskrona.
Ta chansen och sök! Urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306829".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Components Kontakt
Arbetsledare Components
Christopher Carmbrant christopher.carmbrant@infranord.se +46701001714 Jobbnummer
9807162