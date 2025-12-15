Präst till Grisbackakyrkan
Umeå Pastorat / Prästjobb / Umeå Visa alla prästjobb i Umeå
2025-12-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Pastorat i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Om jobbet
I Grisbackakyrkan finns många engagerade och huvudgudstjänst firas i stort sett alla sön- och helgdagar, utom på sommaren.
Här möts också ungdomar i alla åldrar i flera olika grupper eller körer. Som präst i Grisbackakyrkan blir du en del av arbetslaget som består av musiker, diakoniassistent, ungdomskonsulent, vaktmästare och lokalvårdare anställda av EFS i Västerbotten. Här finns också ett stort antal engagerade medlemmar och andra som bidrar ideellt utifrån sina olika gåvor och intressen. Grisbackakyrkan är en del av Umeå landsförsamling som finns i en växande del av Umeå.
Svenska kyrkan i Umeå har en lång tradition av ett nära samarbete med https://www.efs.nu/
och Grisbackakyrkan är en av Umeås tre samarbetskyrkor. En översyn av arbetsmiljöansvar och olika rollers ansvar kommer fortsätta under 2026, i syfte att ytterligare säkerställa en god samverkan, samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med Grisbackakyrkans styrelse och gudstjänstutskott ansvara för gudstjänsterna i Grisbackakyrkan. Som en nyckelperson i arbetslaget förväntas du, tillsammans med dina arbetskamrater, EFS-föreningens styrelse och ideellt engagerade medarbetare, bidra till och ansvara för verksamheten i Grisbackakyrkan. På viss del av din tjänst kommer du även medverka i verksamhet som EFS Västerbotten arrangerar.
Du kommer att vara en del av arbetslaget i Umeå landsförsamling och som präst dela ansvaret för kyrkliga handlingar, konfirmander, läger och gudstjänstlivet i församlingen. Du är direkt underställd församlingsherden.
Om dig
Du som söker är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Det är meriterande om du har erfarenhet av EFS och att leda och samspela med ideellt engagerade medarbetare. Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska trivas i din roll och vi tror därför att du är skicklig i samspelet med andra människor och trivs både med självständigt arbete och med uppgifter där du arbetar i team med andra. Du har förmåga att på vår tids språk tolka och förmedla evangeliet. Du har ett inkluderande förhållningssätt och en förmåga och vilja att uppmuntra människor så att deras gåvor kommer till nytta i församlingen.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på 100 %. Vi ser fram emot din ansökan med Personligt brev, CV och prästbrev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Pastorat
(org.nr 252003-8890) Arbetsplats
Umeå pastorat Kontakt
Evelina Hermansson, distriktsföreståndare EFS i Vb evelina.hermansson@efsvasterbotten.se 0730-398434 Jobbnummer
9645666