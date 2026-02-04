Präst
Vill du vara med och fördjupa församlingens arbete och dela vår vision om en kyrka som är nära människor och nära Gud? Då välkomnar vi dig till Arvika pastorat. Vi söker en präst som vill inspirera och leda vår fortsatta utveckling
Just nu söker vi en kombinerad tjänst, där du arbetar som församlingsansvarig präst i Stavnäs-Högeruds församling på 60% och som sjukhuspräst i sjukhuskyrkan 40%. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Gudstjänsten är församlingens nav och vi söker nya vägar att dela evangeliet. Som församlingsansvarig präst leder du den strategiska utvecklingen och ansvarar för att tillsammans med anställda och frivilliga utveckla gudstjänstlivet och övrig verksamhet i och runt kyrkan.
Om Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan finns på Arvika sjukhus och möter patienter, anhöriga och personal i vardag och utsatta situationer. Vi finns till hands vid akuta händelser och kriser och erbjuder samtalsstöd när livet förändras. Vårt uppdrag är att vara närvarande medmänniskor - att lyssna och ge tid.
Vi förväntar oss att du:
• Har en god och reflekterad teologisk grund och trivs med undervisning för människor i olika åldrar och sammanhang.
• Är väl förankrad i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, och ser värdet av olika traditioner och uttrycksformer i kyrkan.
• Vill vara med och bygga en levande församling - och själv vara en aktiv del av gemenskapen.
• Trivs i ett sammanhang där "livsnära" är ett centralt begrepp och där lyssnande, både till Gud och människor, är en viktig del av tjänsten.
• Är ansvarsfull, tydlig och strukturerad och har god förmåga att samarbeta med både ideella och anställda.
• Är utåtriktad och uppskattar samverkan med andra aktörer i samhället.
Kvalifikationer och övrigt
• Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
• Körkort och tillgång till bil är en förutsättning.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här. Din ansökan med personuppgifter kommer att delas med domkapitlet för behörighetsprövning.
Charlotte Mackenrott, kyrkoherde, 0570-72 82 89, charlotte.mackenrott@svenskakyrkan.se
Anders Ekelund Carlsson, 054-51 24 21, anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026 Så ansöker du
