Präst 100%

Falkenbergs pastorat är stort och har en god ekonomi.
Olika delar av pastoratet har olika uttryck.
Vi rekryterar nu präst till Vessige, Okome och Susedalens församlingar, strax utanför stan. Här befinner du dig i mindre samhällen med omgivande byar och jordbruksbygd.
Falkenberg är en fantastisk stad! Här finns småstadens fördelar med lugn och trygghet och billiga bostäder och bra skolor för barnen. Falkenbergs innerstad är charmig med många butiker och restauranger. Staden har ett rikt musik- och kulturliv. Här finns en fantastisk natur med vidsträckta sandstränder, ett levande jordbrukslandskap och närhet till skogen. Hela området kring Falkenberg sjuder av kreativitet, här finns nytänkande hantverkare inom mat och dryck och konsthantverk av olika slag. Och kommunikationerna norr- och söderut är mycket goda, här kan du lätt pendla till Halmstad, Helsingborg, Varberg eller Göteborg. Här är lätt att skapa sig ett liv!
Vår nya präst kommer ha sin bas i Slöinge församlingshem tillsammans med ett engagerat arbetslag med olika professioner. Barnverksamheten är mycket livlig. Vi vill vidareutveckla konfirmandverksamheten när ny präst är på plats. Här finns flera mötesplatser för vuxna. Vi har två musiker med olika musikaliska bakgrunder. Närmaste chef arbetar också i Slöinge. Hon har lång erfarenhet som chef och präst och är ny på sin tjänst.
Vår nya präst går in i det befintliga arbetet med sin kunskap och person. Men här finns också utrymme för nytänkande! Tillsammans håller vi samtalet igång kring vad som är kyrkans uppgift och hur vi är relevanta i vårt samhälle och vår tid.
Vi är regnbågscertifierade och jobbar aktivt med klimatfrågor.
Vi tycker att du ska ringa områdeschef Eva om du blir nyfiken. Prata lite och hör dig för. Du behöver inte veta att du vill söka tjänsten. Bara kolla lite...
Om du är det minsta intresserad av Falkenberg måste du titta på den här hemsidan:https://www.flyttatillfalkenberg.se/
Om du vill söka tjänsten finns två förutsättningar:
- Du är präst i Svenska kyrkan
- Du har körkort och bil Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Eva Lardner Björklund, områdeschef eva.lardnerbjorklund@svenskakyrkan.se 0346-37110
