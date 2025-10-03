Praktikplats förvaltare
2025-10-03
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Vi på avdelningen förvaltning och fastighetsutveckling ansvarar för att säkerställa fastigheternas hållbara användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar, samarbetspartners samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av ny- och ombyggnation, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där avdelningen går mot en tydligare strategisk roll, med huvudansvar för utveckling, stöd, styrning och uppföljning inom teknik- och hållbarhetsområdet.
Vi söker nu 2 praktikanter till vårt verksamhetsområde fastighetsförvaltning! Du kommer att få praktisera som förvaltare, på förvaltarenheterna utbildning samt kommersiella och övriga hyresgäster. Under praktiken kommer du kunna följa det arbetet som förvaltarna på stadsfastighetsförvaltningen gör. Du kommer också få göra djupdykningar i vissa områden inom förvaltarskapet, där organisationen behöver göra utredningar med mera. Du kommer få följa arbetet för planerat underhåll, från upprättande av underhållsplan till utförande av projekt
Praktikperiod: Tillträde enligt överenskommelse, är anpassningsbara under vårterminen. Kvalifikationer
Vi letar efter dig med ett stort intresse för fastighetsförvaltning och som ser att denna praktik kan bli en nyttig del i din fortsatta utveckling i arbetslivet!
Vi ser gärna att du är en person som tar ett stort ansvar för ditt arbete och drar dig inte för att ta egna initiativ. Du trivs på en arbetsplats där det händer mycket, där ingen dag är den andra lik. Du tycker det är inspirerande att möta olika människor och personligheter. Tillsammans arbetar vi på stadsfastighetsförvaltningen för att göteborgarna ska få det bra!
För att söka denna praktikplats behöver du en pågående eftergymnasial utbildning eller Komvux utbildning där LIA, VFU eller APL är en del av utbildningen. Önskvärd studieinriktning som fastighetsförvaltare. Du behöver B-körkort för praktiken.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
