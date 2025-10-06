Praktikant sökes till Viraliv Vårdbemanning!
2025-10-06
Praktikant sökes till Viraliv Vårdbemanning!
Är du en driven och noggrann person som vill få värdefull erfarenhet inom vårdbemanning och administration? Då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig!
Om oss
Viraliv Vårdbemanning är ett engagerat företag inom vårdsektorn som arbetar med att matcha kompetenta vårdpersonal med vårdgivare över hela landet. Vi brinner för kvalitet, service och att skapa trygghet - både för våra kunder och våra medarbetare.
Om praktikplatsen
Vi söker en praktikant som vill vara med bakom kulisserna och bidra till det dagliga administrativa arbetet. Som praktikant hos oss får du en bred inblick i hur ett vårdbemanningsföretag fungerar och chansen att utveckla praktiska färdigheter inom administration och kontorsarbete.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att bestå av:
Administrativt stöd till rekryteringsteamet
Hantering av dokument och personalfiler
Uppdatering av databaser och register
Kommunikation med kandidater och samarbetspartners
Övriga administrativa uppgifter kopplade till den dagliga verksamheten
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och ansvarsfull
Har god datorvana (Office-paketet, e-post, m.m.)
Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift
Är positiv, nyfiken och vill lära dig mer om vårdbranschen
Gärna studerar inom administration, HR, personalvetenskap eller liknande område
Omfattning
Praktiken är på hel- eller deltid enligt överenskommelse, och kan anpassas efter dina studier eller praktikperiod.
Plats
KISTA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
164 31 KISTA Jobbnummer
9543411