PR & Content Coordinator till Upstream Communication
2025-08-26
"Engagemang, energi och glädje är avgörande för att trivas och leverera riktigt bra, men det krävs också kunskap och erfarenhet. Det är kombinationen av erfarenhet och glädje som gör Upstream till en PR- och kommunikationspartner att lita på och har roligt med." Låter det här som något som går i linje med din vision? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Upstream Communication är en PR- och kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av att nå ut med nyheter på den redaktionella arenan. Att planera och påverka vad som publiceras i morgondagens nyhetsflöde är drivkraften varje dag. De levererar allt från kommunikationsstrategi, rådgivning och medierelationer till att skapa content i form av artiklar, nyhetsbrev, blogg- och LinkedIn-inlägg samt internkommunikation i flera olika projekt och för olika kunder.
Nu söker vi dig som har ett stort intresse för just detta, och som är redo att ta dig an rollen som PR & Content Coordinator. Rollen är på deltid med flexibla arbetstider samt möjlighet att arbeta remote. Du kommer tillsammans med grundaren och VD:n Anders att fortsätta utveckla och få Upstream Communication att växa och bli det självklara valet för kunder när det kommer till PR och kommunikation.
Tjänsten är en långsiktig deltidstjänst som passar dig som studerar en relevant utbildning och som har möjlighet att arbeta 2 dagar i veckan.
Du erbjuds
• Ett spännande steg in i branschen och utvecklingsmöjligheter i ett växande företag
• En roll där ditt driv och kreativitet ges stort utrymme
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och skriva content - artiklar, nyhetsbrev, blogg- och LinkedIn-inlägg med mera
• Rådgivning - vara ett bollplank och testa idéer genom medias "glasögon"
• Ringa samtal och pitcha in nyheter till exempelvis journalister
• Medverka på kundmöten och bidra till att stänga affärer
VI SÖKER DIG SOM
• Just nu studerar en eftergymnasial utbildning inom relevant område med minst 1 år kvar på dina studier
• Har ett stort intresse för skrivande och har en "vass penna"
• Har en teknisk förståelse samt intresse för digitala lösningar
• Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet där du arbetat med likvärdiga uppgifter
• Kunskaper kring grafiska program
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten - sätter upp mål och arbetar ihärdigt för att uppnå dessa
• Social - trivs och deltar aktivt i andra sällskap
• Ansvarstagande - agerar ansvarstagande och uppfyller dina åtaganden
• Energisk - utstrålar och delar med dig av positiv energi och föredrar en hektisk och varierande vardag
INFORMATION OM FÖRETAGET
