PPF / Lackskyddsfoliering Installatör

Carl-Martin Wideskär AB / Musikinstrumentmakarjobb / Karlskrona
2025-10-05


Sökes montör / installatör av PPF / Lackskyddsfolie
Vi söker nu efter flera Montörer / Installatörer av PPF / Lackskyddsfoliering.
Vi söker dig som är noggrann med ett öga för detaljer samt tidigare erfarenhet med montering av PPF / Lackskyddsfoliering. Vi erbjuder dig ett flexibelt och rörligt arbete i en lättsam miljö där du får jobba på några av marknadens exklusivaste bilar. Högsta prioritet är att leverera ett kvalitativt arbete åt våra kunder.
Tjänsterna är heltid och tillträde omgående.
Bor du på annan ort idag hjälper vi till med boendet.
Läs mer om oss här: www.carlmartinwideskar.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@carlmartinwideskar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carl-Martin Wideskär AB (org.nr 559118-6282)
Blyvägen 1 (visa karta)
371 50  KARLSKRONA

Jobbnummer
9540829

