Power BI-utvecklare
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig roll hos en svensk myndighet med ansvar för officiell statistik, där Power BI används för att göra data mer tillgänglig, begriplig och användbar. Här arbetar du nära statistikproducenter i verksamheten och bidrar i de delar av framställningsprocessen där rapporter, visualiseringar och datamodeller gör störst nytta.
Rollen kombinerar hands-on utveckling med ett tydligt verksamhetsstöd. Du är med och tar fram lösningar för samgranskning, bearbetning och presentation av statistik, samtidigt som du hjälper användare att bli mer självständiga i Power BI. Du ger praktisk vägledning i vardagen och rekommenderar arbetssätt, struktur och upplägg som stärker den långsiktiga förmågan i miljön. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt djup med verklig nytta i en verksamhet där kvalitet, tydlighet och hållbar förvaltning står i centrum.
ArbetsuppgifterDu utvecklar rapporter, visualiseringar och datamodeller i Power BI tillsammans med verksamheten.
Du stöttar statistikproducenter i hur Power BI kan användas i samgranskning, bearbetning och presentation av officiell statistik.
Du arbetar praktiskt med datamodellering, rapportdesign och transformering av data med Power Query.
Du skriver, förbättrar och optimerar DAX-formler med fokus på kvalitet, prestanda och långsiktig förvaltning.
Du vägleder användare med olika kunskapsnivåer och stärker verksamhetens egen förmåga att arbeta självständigt i Power BI.
Du ger rekommendationer kring struktur, arbetssätt och användning av olika datakällor för att skapa robusta och lättförvaltade lösningar.
KravMinst fyra års erfarenhet sedan 2020 av att arbeta med Power BI i en professionell miljö, med praktiskt ansvar för datamodellering, rapportdesign och användning av Power Query för transformering av data.
Minst fyra års erfarenhet sedan 2020 av att arbeta med Power BI i miljöer där användarnas kunskapsnivå varierar, samt att handleda, stödja och vägleda verksamhetens personal i praktiskt arbete och kapacitetsuppbyggnad.
Minst fyra års erfarenhet sedan 2020 av datamodellering samt av att skriva och optimera DAX-formler på ett sätt som ger god prestanda och hög kvalitet.
Minst fyra års erfarenhet sedan 2020 av att arbeta med olika typer av datakällor, däribland SQL-databaser och Excel, samt att kunna förklara hur val av struktur, modell och källa påverkar prestanda, begriplighet och långsiktig förvaltning.
Minst fyra års erfarenhet sedan 2020 av att arbeta självständigt, ta ansvar för struktur och kvalitet och anpassa arbetet till principer som styr produktion av officiell statistik.
MeriterandeErfarenhet av Row Level Security i Power BI i produktionssatta lösningar.
Erfarenhet från större statlig myndighet med minst 500 anställda eller annan jämförbar offentlig verksamhet under de senaste fem åren.
Erfarenhet av att ha undervisat minst tre utbildningar eller kurser i Power BI under de senaste fem åren.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676292-1979978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279)
