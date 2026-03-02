Postterminalarbetare postkontor
2026-03-02
Om tjänsten
Du kommer att jobba på vårt kontor i Strömstad. Arbetsuppgifterna är att
• Ta imot brev och försändelser
• Registrera mottagna försändelser
• Lämna ut försändelser til kunder
• Svara på telefon och mail
Tjänsten är en deltidsanställning. Arbetstider är vardagar, mellan 10.00-17.00. Det är en förutsättning att du har B-körkort.
Om dig
Du ska ha fyllt 18 år, ha fullständig gymnasieutbildning eller motsvarande samt B-körkort. Du behärskar svenska, norska eller engelska i tal och skrift. Eftersom arbetet är fysiskt krävande vill vi att du tränar regelbundet och tar ansvar för din hälsa, tunga lyft kan förekomma. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt, våra kunder förväntar sig god service och hög kvalitet. Du är en viktig del i kundernas uppfattning om oss. När du söker tjänsten är det ett krav att du beställer ett utdrag ur Polisens belastningsregister som du sedan behöver visa upp om du går vidare i processen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete med variation i arbetsinnehåll. Du får en introduktion i ditt arbete och till din arbetsplats och vi säkerställer att du kan utföra dina arbetsuppgifter på rätt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: post@posterestantestromstad.no
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poste Restante i Strömstad AB
(org.nr 556923-3223)
Karlsgatan 9 A
)
452 30 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9772784