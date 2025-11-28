Postdoktorer inom Robotlärande för manipulation
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-11-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att arbeta med robotinlärning för manipulation och utforska de senaste Vision-Language-Action (VLA)-modellerna för bordsskiva- och mobil manipulation.
Ett viktigt fokus är att utnyttja hela kroppens humanoida rörelser för att förbättra perception och kontroll, så att robotar kan lösa komplexa uppgifter som kräver koordinerade bas-arm-hand-rörelser i dynamiska miljöer. Vi söker kandidater med en stark bakgrund inom robotik och maskininlärning, samt dokumenterad erfarenhet inom minst två av följande områden: djupinlärning, förstärkningsinlärning, imitationsinlärning, robotperception, navigering och manipulation. Erfarenhet av helkroppskontroll, humanoida eller multi-DOF-plattformar och inlärningsbaserad manipulation i simuleringar och/eller verkliga system är särskilt meriterande.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Forskningsexpertis inom maskininlärning/robotik.
- Dokumenterade starka programmeringskunskaper.
- Vi ser gärna att du har en enastående forsknings- och publikationslista.
- Du har väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter.
- Vi ser gärna att du har mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt, eftersom kommunikation är avgörande för denna roll.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Du har god pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män.
- Du är självständig i ditt arbete och har inga problem med att samarbeta med andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH Kontakt
Danica Kragic Jensfelt dani@kth.se Jobbnummer
9619244