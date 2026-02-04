Postdoktor inom toxicitet hos batterimaterial
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi i Uppsala
Är du intresserad av att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt om toxiciteten hos nya batterikomponenter, i en trevlig, dynamisk och internationell miljö? Forskargruppen för Molekylär toxikologi och epigenetik (https://www.
uu.se/institution/organismbiologi/forskning/fysiologi-och-miljotoxikologi/forskargrupper/ruegg-labb) vid Institutionen för organismbiologi söker tillsammans med forskningsprogrammet för strukturell kemi vid Institutionen för kemi - Ångström en postdoktor som vill bidra till säker och hållbar teknologisk utveckling. EpiTox-gruppen ingår i forskningsprogrammet https://www.uu.se/institution/organismbiologi/forskning/fysiologi-och-miljotoxikologi,
en växande och dynamisk forskningsmiljö där experimentella modeller och molekylära verktyg används för att studera och förstå cellulära och molekylära mekanismer i djur och växter som ligger till grund för hela organismers fysiologi, utveckling och miljörespons. Forskningsprogrammet Strukturell kemi har under många år varit värd för och fokuserat på forskning och utveckling av material och deras tillämpningar inom energilagringsområdet genom Ångström Advanced Battery Centre. Vi utvecklar nya elektrod- och elektrolymaterial, karakteriserar dem, utvärderar och förbättrar dem med avseende på batteriprestanda och hållbarhet, samt studerar grundläggande kemiska processer och egenskaper med både experimentella och beräkningsbaserade metoder.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utforma och utföra in vitro-toxicitetsanalyser av kemikalier och kemikalieblandningar som används i utvecklingen av nya batterier inom forskningsprogrammet Strukturell kemi. Arbetsuppgifterna inkluderar val av relevanta tester baserat på litteratur och, om möjligt, in silico-prediktioner, studiedesign och genomförande av tester i laboratoriet samt analys och tolkning av resultaten.
Ytterligare arbetsuppgifter innefattar deltagande i regelbundna möten och presentation av framsteg och resultat för deltagarna i det tvärvetenskapliga projektet, författande av vetenskapliga publikationer, deltagande i internationella möten och konferenser samt handledning av studenter på olika utbildningsnivåer.
Det förväntas att du utför dina arbetsuppgifter självständigt och engagerar sig i de vetenskapliga och sociala aktiviteterna i de två forskningsmiljöerna: inom programmet Fysiologi och miljötoxikologi samt inom forskningsprogrammet Strukturell kemi vid de två institutionerna.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i miljötoxikologi eller andra områden som arbetsgivaren anser likvärdiga. Examen måste vara avlagd vid tidpunkten för anställningsbeslutet. De som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång ska i första hand komma i fråga för anställningen. Utgångspunkten för denna treårsperiod är sista ansökningsdag. På grund av särskilda skäl kan examen ha avlagts tidigare. Treårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter såsom sjukskrivning, föräldraledighet, fackliga uppdrag etc.
Väl dokumenterad erfarenhet av kemikalietester med cellulära eller hel-organismer in vitro-modeller samt kunskap inom miljötoxikologi är ett krav. Eftersom arbetet kommer att utföras i en internationell och tvärvetenskaplig miljö krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker en mycket motiverad person med originellt, kreativt och analytiskt tänkande samt god samarbetsförmåga. Sökanden förväntas ta initiativ och arbeta självständigt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av in silico-metoder för toxicitetsprediktion samt kunskap inom oorganisk kemi i allmänhet och batterikemi i synnerhet är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Joëlle Rüegg, joelle.ruegg@ebc.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2026, UFV-PA 2026/348.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi Jobbnummer
9722862