Postdoktor inom statistiska longitudinella modeller
2026-03-04
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid.
Vi söker nu en postdoktor inom statistiska longitudinella modeller för latenta variabler och optimal design av datainsamling.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Forskningen inom ramen för anställningen avser utveckling av nya statistiska metoder för analys av longitudinella data där vissa förklarande variabler är latenta. I projektet ingår även metodutveckling för effektiva och optimala strategier för datainsamling.
Longitudinella data förekommer i kliniska studier, kunskapsmätningar och enkätundersökningar, där upprepade mätningar över tid är centrala. Forskningen förväntas ha såväl metodologisk fördjupning som tydlig relevans för empiriska tillämpningar.
Samarbete med andra forskare ingår i arbetsuppgifterna, och insamling av nya data kan komma att utgöra en del av projektet.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har doktorsexamen i statistik, matematisk statistik eller matematik med inriktning mot statistik. Du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet av statistisk modellering av longitudinella data, särskilt modeller för latenta variabler. Det är även särskilt meriterande om du i din tidigare forskning har bidragit till metodutveckling som syftar till att förbättra eller effektivisera datainsamling. Erfarenhet av att anpassa och tillämpa statistiska metoder på empiriska frågeställningar är särskilt meriterande. Eftersom insamling av nya data kan ingå i projektet är det meriterande med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av etiska regelverk för hantering av personuppgifter.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du visar förmåga att utveckla och driva egna forskningsidéer samt att konstruktivt bidra till och vidareutveckla andras idéer.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för Statistik och maskininlärning (STIMA) inom Institutionen för datavetenskap (IDA).
STIMA forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 mars 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
