Postdoktor inom generativ modellering av tal och rörelse
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Stockholm Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Mänsklig kommunikation omfattar noggrann samordning av tal, gester och ansiktsuttryck.
Ändå behandlar de flesta system dessa modaliteter som separata. I projektet BodyTalk tar vi ett helhetsgrepp på syntes av mänsklig kommunikation för tillämpningar inom virtuell verklighet, spel, digitala assistenter och social robotik. Vi bygger vidare på de senaste genombrotten inom talsyntes och gestgenerering baserat på djupa generativa modeller, för att träna integrerade multimodala modeller på synkroniserat tal-, kroppsrörelse- och ansiktsanimation.
Vi söker en postdoktor med stark bakgrund i probabilistiska modeller, gärna tillämpade på tal eller mänsklig rörelse, med en passion för att skapa nästa generation multimodala generativa beteendemodeller.
Du kommer att:
- Utveckla och utvärdera probabilistiska modeller för integrerad generering av tal, gester och ansiktsuttryck från text.
- Delta i multimodal datainsamling, kurera befintliga 2D- och 3D-datamängder samt använda vår toppmoderna performance capture-studio.
- Genomföra användarstudier för att utvärdera den perceptuella kvaliteten på genererade beteenden.
- Publicera resultat i ledande konferenser (t.ex. SIGGRAPH, ICMI, IVA, ICASSP) och tidskrifter.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Samarbete med världsledande forskare inom tal- och gestsyntes samt multimodal kommunikation, både nationellt och internationellt.
- En stödjande och inkluderande akademisk miljö med goda möjligheter till karriärutveckling.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050
samt våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i talteteknologi, datorgrafik, maskininlärning, datorlingvistik eller närliggande område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Stark erfarenhet av djupa generativa modeller (t.ex. diffusionsmodeller, VAE, transformers).
- Programmeringsvana i Python och PyTorch.
- Intresse för multimodal mänsklig kommunikation och virtuella agentbeteenden.
- God samarbetsförmåga och publikationer inom relevanta områden.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av talsyntes, rörelsegenerering, motion capture eller människa-robot-interaktion.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopior av examensbevis och betyg från universitetsstudier (med översättning till engelska eller svenska om originalet inte är utfärdat på något av dessa språk).
- Kortfattad redogörelse (max 1 sida) för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Simon Alexanderson simonal@kth.se Jobbnummer
9528397