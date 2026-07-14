Postdoktor inom exposomanalyser
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2026-07-14
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Postdoktor inom exposomanalyser
Vill du arbeta med exposomanalyser och metabolomik i en kliniknära miljö, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se.
Vi söker nu en mycket ambitiös och driftig postdoktor som ska jobba med oss med fokus på exposomanalyser inom kliniska frågeställningar. Vår tvärvetenskapliga verksamhet på Klinisk Kemi, vid institutionen för Medicinska vetenskaper, är förlagd på Akademiska sjukhuset. Vi har dessutom en mycket hög kompetens inom AI och djupinlärande metoder och hur dessa kan användas för att möjliggöra individanpassade behandlingsformer i framtidens vård.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskningsprojekt som använder avancerade statistiska modeller och maskininlärning för att analysera komplexa biomedicinska data, inklusive masspektrometri-data och registerdata (t.ex. elektroniska journaldata). Arbetsuppgifterna innefattar förbehandling, kvalitetskontroll och analys av olika typer av högdimensionella data. Du kommer att samverka i avancerade statistiska analyser för att studera samband mellan biomarkörer, miljöfaktorer och sjukdomsutfall/förlopp, samt visualisera och tolka resultat. Beroende på din bakgrund kan arbetet även inkludera analys av register- och journaldata samt utveckling och tillämpning av maskininlärningsmetoder. I arbetet ingår även att dokumentera arbetsflöden och analysresultat i enlighet med god forskningssed. Vidare förväntas det att du är behjälplig i statistiska analyser inom andra projekt i gruppen. Du förväntas aktivt delta i forskningsmöten och samarbeta både inom den egna forskargruppen och med externa samarbetspartners.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom bioinformatik, miljömedicin eller en utländsk examen som bedöms som relevant. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av förbehandling och kvalitetskontroll av masspektrometri-data
Dokumenterad erfarenhet av arbete med oriktad masspektormetridata
Dokumenterad erfarenhet av masspektrometribaserad dataanalys och metabolitidentifiering samt användning av verktyg såsom OpenMS och SIRIUS
Erfarenhet av statistiska analyser av masspektrometri-data med fokus på metabolik och exposomanalyser, inklusive regressionsmodeller och överlevnadsanalyser
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av programmering med R eller Python
Erfarenhet av att analysera samband mellan exponeringar, registerdata, och sjukdomsutfall i epidemiologiska studier
Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar samt ansökan om forskningsanslag
Minst en publicerad artikel som första författare med så kallad 5-år Impakt faktor över 15
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska, inklusive vetenskaplig documentation
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete inom kliniknära forskningsprojekt, särskilt projekt som involverar hantering och analys av patientdata
Erfarenhet av arbete med programvaran TraceFinder för detektion och kvantifiering av specifika ämnen
Erfarenhet av att skapa och dokumentera reproducerbara analysflöden
Erfarenhet av datahantering av stora datamängder
Erfarenhet av att arbeta med enkätdata samt data från elektroniska journaler
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av mixanalyser (quantile G-computation och WQS), överlevnadsanalyser (Cox proportional hazard model), regressionsmodeller, samt mediatoranalyser
Erfarenhet av avancerad dataanalys, inklusive GitHub, Docker/Singularity, Nextflow, maskininlärnings- och djupinlärningsmodeller såsom grafneurala nätverk, LSTM, Transformers och CNN:er, samt metoder för conformal prediction och explainable AI.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 261001ellerenligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskningsledare Kim Kultima (Kim.Kultima@medsci.uu.se
) och doktor Ida Erngren (Ida.Erngren@uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 28 juli 2026, UFV-PA 2026/2345.
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Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
10001960