Postdoktor inom elektrokemisk modellering av batterier
2026-01-13
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi - Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.
Projektbeskrivning
Projektet rör elektrokemisk modellering av Li-jonbattericeller. Nya typer av material kommer att påverka strömfördelning i cellerna. Projektet innebär att modellera jontransport och elektrontransport i batteriet utifrån geomterisk design och val av material. Forskningen kommer att ske i internationellt samarbete.
Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden. Handledning av examensarbetare och doktorander kan förekomma. Samverkan med andra akademiska aktörer och industri kommer vara nödvändigt för projektet. Forskningen innebär främst fysikalisk modellering av Li-jonbattericeller genom användande av finita elementmetoder.
Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen i kemi, fysik eller teknikvetenskaper eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Sökanden skall vara väl bekant med modelleringstekniker och mjukvara för multifysik och/eller Li-jonbatterier (Ansys, Comsol, PyBaMM, eller liknande). Sökande skall behärska mycket god engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom batteriteknologi, i synnerhet Li-jonbatterier, är meriterande, likaså materialmodellering (DFT, MD, etc). Programmeringskunskaper är värdefullt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Brandell, 018-471 3709.
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026, UFV-PA 2026/49.
