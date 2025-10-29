Postdoktor inom Dynamiska System och Fluiddynamik
2025-10-29
Vill du arbeta med dynamiska system och fluiddynamik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Matematiska institutionen bedriver forskning och erbjuder utbildning på grundnivå till forskarnivå inom matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, inklusive 40 doktorander. Avdelningen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik matematik, tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna https://www.uu.se/institution/matematiska/forskning.
Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom dynamiska system och fluiddynamik med fokusen på renormalisering.
Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på matematikkurser.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom beräkningsmatematik och renormalisering i dynamiska system är meriterande, men inte obligatoriskt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 26 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Denis Gaidashev, denis.gaydashev@math.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2026, UFV-PA 2025/3260.
