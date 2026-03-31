Postdoktor i Typteori och programspråk
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 300 anställda från över 50 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en postdoktor. Anställningen är placerad vid enheten Logik och typer, avdelningen för Computing science vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.
Ämne: Typteori och programspråk
Ämnesbeskrivning
Projektet handlar om kompilering av kubisk typteori: konstruktion av en kompilator som översätter från kubisk typteori till (förhoppningsvis effektiv) körbar kod. Här ingår att bevisa att kompilatorn är korrekt. Kompilatorn får gärna också ha stöd för radering av kod som inte behövs för exekvering av program.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Positionen är en tvåårig heltidstjänst inom forskargruppen i Logik och typer vid institutionen för data- och informationsteknik. Du förväntas bedriva forskning av hög kvalitet och publicera dina resultat i ledande internationella tidskrifter och konferensproceedings. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.
Tjänsten kan omfatta undervisning vid institutionen, inklusive handledning av kandidat- och masterarbeten. Undervisningen utgör i så fall högst 20 % av arbetstiden. Du kan även komma att medverka som bihandledare för doktorander.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämnesområde, till exempel inom datavetenskap eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid startpunkten då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningsgrund
Konkurrenskraftiga kandidater förväntas ha en stark forskningsbakgrund, erfarenhet av att arbeta med kubisk typteori, och helst också erfarenhet av programspråksimplementation/kompilering. Vi välkomnar dock också kandidater som arbetar inom närliggande områden. Erfarenhet av handledning av doktorander, mastersstudenter och även undervisning i avancerade kurser kommer att betraktas som meriter. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Förmågan att samarbeta och ta egna initiativ är viktiga egenskaper och så är även noggrannhet och intresse för forskning. Vid utvärderingen av de sökande kommer särskild tonvikt att läggas på förmågan att bedriva forskning inom det relevanta forskningsområdet. Både svenska och engelska används inom grundläggande undervisning medan engelska är arbetsspråket för forskningen vid institutionen för data- och informationsteknik. Således är både muntliga och skriftliga kunskaper i engelska obligatoriska.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsadanställning, 24 månader, centralt kollektivavtal
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Computing science, forskargruppen i logik och typer
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om projektet lämnas av Nils Anders Danielsson (e-mail: nad@cse.gu.se
).
Upplysningar om anställningen lämnas av Carl-Johan Seger (e-mail: secarl@chalmers.se
).
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Jenny Lind (e-mail: jenny.lind@cse.gu.se
).
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska skrivas på engelska.
Institutionen har som mål att aktivt förbättra vår könsfördelning och vi arbetar brett med jämställdhetsprojekt. Jämställdhet och mångfald är en väsentlig grund i all verksamhet vid universitetet och institutionen. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Din ansökan ska innehålla följande delar:
CV: (Vänligen namnge dokumentet som: CV, efternamn, referensnummer) inklusive:
• CV, inkludera fullständig publikationslista;
• Tidigare undervisning och pedagogiska erfarenheter;
• Två referenser som vi kan kontakta.
Personligt brev: (Vänligen namnge dokumentet som: Personligt brev, efternamn, referensnummer), 1-3 sidor där du:
• Introducera dig själv;
• Beskriv dina tidigare forskningsområden och viktigaste forskningsresultat;
• Beskriv dina framtida mål och framtida forskningsfokus.
Andra dokument:
• Attesterade kopior av avslutad utbildning, betyg och andra certifikat.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/
