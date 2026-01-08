Postdoktor i proteinkristallografi/beräkningskemi
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning.
Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
För mer information och dokument/mallar/europass-länk, besök https://www.ambercofund.eu/for-applicants.
Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Se till att du laddar upp alla nödvändiga dokument som anges nedan i-ix.
Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.
Ansökningarna ska skrivas på engelska och alla dokument ska vara i pdf-format.
i) En meritförteckning (europass-format). Ditt CV ska exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.
ii) En detaljerad forskningsplan för projektet ovan inklusive eventuella planerade utstationeringar (kandidater kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, Forskningsplanen ska vara så kortfattad som möjligt, 3 sidor, inklusive en tredjedels sida för sammanfattning/abstract.
Ytterligare texter som ska inkluderas i PDF:en är
iii) Letter of Commitment från eventuella ytterligare secondment partners
iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).
v) Ett utkast till en individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).
vi) Två referensbrev.
vii) Eventuella ytterligare dokument som stöd för ansökan.
viii) Etiskt frågeformulär (checklista för högskoleetik + forskningsetiskt åtagande)
Dessutom kommer ansökan att kräva:
ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med önskad ordning på tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
