Postdoktor i Modellering av strömingselektrifiering i krafttransformatorer
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor med erfarenhet av strömningsberäkningar (CFD) och turbulensmodellering som besitter stark samarbetsförmåga.
Strömningselektrifiering är ett elektrokinetiskt fenomen som involverar laddningsseparation vid ett gränssnitt mellan fast ämne och vätska på grund av flödesrörelser. Storleken på den genererade strömmen beror på den turbulenta intensiteten. I detta postdoktorala projekt kommer vi att använda strömningsberäkningar (CFD) och turbulensmodellering för att undersöka egenskaperna hos strömningselektrifiering, särskilt interaktionen mellan det elektriska dubbelskiktet och det turbulenta gränsskiktet. Strömningselektrifiering kan påverka den elektriska påkänningen i högspänningsisoleringssystemet i krafttransformatorer, vilka är kritiska komponenter i elnätet. Förbättrad modellering kommer att underlätta övergången till hållbara material och innovativa designlösningar.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Erfarenhet inom området beräkningsvätskedynamik (CFD) på modellerings- och lösarnivå, med fokus på turbulensmodellering, transition och gränsskiktsteori
- God förståelse för transportfenomen och multifysisk koppling
- Mycket goda kunskaper i både skriftlig och muntlig engelsk kommunikation då dagliga operationer utförs på engelska
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Kunskaper inom elektrokemi.
- Motiverad och engagerad i forskning inom området högspänningskomponenter.
- En anpassningsbar yrkesperson som är samarbetsvillig men också kan arbeta självständigt för att uppnå ett gemensamt mål.
- Målinriktat tänkesätt.
- Medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- Stödjebrev, om tillgängliga, eller kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH Kontakt
Hans Edin edin@kth.se Jobbnummer
9718646