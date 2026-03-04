Postdoktor i matematisk optimering för dosplanering av strålbehandling
2026-03-04
Som postdoktor kommer du att bedriva forskning kring metoder för automatisk dosplanering av brachyterapi, vilket är en form av strålbehandling av cancer. Sådana metoder bygger på matematiska modeller och algoritmer hämtade från optimeringslära. Dosplaneringen utgår från medicinska bilder och behandlingsprotokoll, och den utvärderas utifrån nyckeltal i protokollet. Svårigheterna i dosplaneringen ligger framför allt i att kompromissa mellan dos till cancervävnad och risk för biverkningar av behandlingen, samt i att ta hänsyn till osäkerheten i tillgänglig information.
Denna forskning är tvärvetenskaplig och omfattar allt från matematiska modeller, algoritmer och implementeringar till klinisk utvärdering och verifiering. Den bedrivs i nära samarbete med kliniskt verksamma sjukhusfysiker och läkare. Forskningen bedrivs även i samarbete med andra forskargrupper och i industrisamarbete med en etablerad leverantör av programvara för automatisk dosplanering.
Du kommer att skriva och skicka in forskningsartiklar till internationella tidskrifter av hög kvalitet samt presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser. Denna tjänst erbjuder möjligheten att arbeta i en intellektuellt stimulerande miljö och att bidra till förbättrad behandling av cancer genom användning av matematisk optimering.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har doktorsexamen inom tillämpad matematik eller data science, med lämpliga inriktningar, medicinsk strålningsfysik med tillräckliga inslag av matematik, eller andra relaterade områden. Du har goda kunskaper inom programmering. Det är en fördel om Du har en stark bakgrund inom matematisk optimering och algoritmutveckling.
Du har erfarenhet av att bedriva självständig forskning och är starkt motiverad att utveckla matematiska metoder för praktiska tillämpningar. Du måste ha hög problemlösningsförmåga och kunna samarbeta med andra. Du måste också kunna kommunicera och bedriva forskning på engelska.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Matematiska institutionen vid Avdelningen för tillämpad matematik. Du kan läsa mer om vår verksamhet här: Tillämpad matematik (TIMA) - Linköpings universitet och Jobba på MAI.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.
Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Facklig kontakt

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Theresia Carlsson Roth theresia.carlsson.roth@liu.se 013-281402 Jobbnummer
9776895