Postdoktor i krigsvetenskap
2026-04-24
Anställningen är placerad vid avdelningen för funktioner och perspektiv vid institutionen för krigsvetenskap i Stockholm.
Beskrivning av projektet
Postdoktorn kommer delta i en av krigsvetenskapernas tvärvetenskapliga forskningsmiljö knuten till ett treårigt forskningsprojekt som undersöker kvinnors frivilliga försvarsorganisationers roll i Finland och Sverige (Lottakåren och Naisten valmiusliitto) i relation till krig, civilt försvar och återuppbyggnaden av ett nationellt/totalförsvar. Tjänsten innebär tvärvetenskaplig forskning med fokus på detta tema, och den framgångsrika kandidaten förväntas bedriva såväl arkivstudier som etnografisk forskning. Tidigare kunskap om och publikationer inom områdena feministiska säkerhetsstudier, feministiska fredsstudier eller kvinnors erfarenheter av krig samt civilt/totalförsvar är meriterande. Tidigare erfarenhet av kvalitativa och tolkande metoder är ett krav. Eftersom Sverige och Finland utgör projektets empiriska fall krävs att kandidaten behärskar finska och svenska flytande.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Den postdoktorala forskaren förväntas spela en central roll i utvecklingen av forskningsprojektet genom att bedriva omfattande vetenskapliga studier. Detta inkluderar genomförande av arkiv- och etnografiska studier samt författande och presentation av forskningsresultat. Tjänsten innebär nära samarbete med övriga forskare i projektet och syftar till att främja en miljö präglad av kunskapsutbyte och samverkan mellan Finland och Sverige.
I anställningen ingår även undervisning, vilket kan omfatta upp till 20 procent av den totala arbetstiden. Detta ger forskaren möjlighet att bidra till lärosätets utbildningsverksamhet samtidigt som den egna akademiska utvecklingen fortsätter.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom området krigsvetenskap, statsvetenskap eller annat ämnesområde som är relevant för forskningsuppgifter, exempelvis sociologi, internationella relationer, genusvetenskap, antropologi eller historia, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas och passa i rollen ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i institutionens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.
Meriterande
Flytande kunskaper i finska och svenska
Kunskap om och publikationer inom genus, krig och/eller totalförsvar
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal på två år på heltid med möjlighet till förlängning ett år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddsslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.
Tillträde enligt överenskommelse.
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html
Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida), CV som inkluderar vetenskapliga publikationer och kopia av doktorsexamen. Om du inte har disputerat än, ange då ditt planerade disputationsdatum i ansökan.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan. I rekryteringssystemet finns ett antal urvalsfrågor att besvara. Här fyller du i dina erfarenheter och meriter samt laddar upp allt som du vill åberopa till stöd för din ansökan.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Upplysningar om anställningen lämnas av lektor Jenny Hedström, mailto:jenny.hedstrom@fhs.se
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler.
