Postdoktor i krigsvetenskap
2026-03-09
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Institutionen för krigsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet krigsvetenskap. Institutionen består av ca 160 anställda och har ca 1000 studenter och deltagare i uppdragsutbildningar. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer inom ramen för fyra program: Officersprogrammet (grundnivå), Högre officersprogrammet (avancerad nivå), masterprogram i krig och försvar (avancerad nivå), och forskarutbildning i krigsvetenskap (forskarnivå). Därutöver bedrivs även uppdragsutbildningar inom ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.
Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap och dess centrala studieobjekt är krig och militär maktutövning. Ämnet rymmer forskning om hur militär förmåga skapas, leds, organiseras, vidmakthålls över tid och kommer till verkan i insatser, vid krig, konflikt och kriser. Krigsvetenskap inbegriper också vidare samhälleliga och etiska aspekter samt kritiska perspektiv i relation till krig och krigföring. Ämnet har dels en allmän kunskapsutvecklande dimension, dels en praxisnära dimension kopplad till utbildningen av främst officerare. Ämnet finns i Sverige endast vid Försvarshögskolan.Anställningen är placerad vid avdelningen för funktioner och perspektiv vid institutionen för krigsvetenskap i Stockholm.
Postdoktorn kommer att ingå i ett delprojekt inom försvarslogistik och försörjningskedjor. Forskningen kommer ha fokus mot robusta och resilenta försörjningskedjor till stöd för Försvarsmaktens stridande förband. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bidra till området genom att planera och genomföra forskningsaktiviteter samt spridning av resultaten vid konferenser och i vetenskapliga publikationer i samverkan med övriga forskare inom området. Inom forskningsprojektet kommer det ingå djupintervjuer som ibland behöver genomföras på svenska. Forskning utgör 80% av arbetstiden. Det finns möjlighet att arbeta med undervisning och handledning upp till 20 %.
I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i andra moment inom ramen för Försvarshögskolans militära program, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling främst inom delområdet. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra myndigheter, företag, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom området logistik/supply chain management, inom annat område inom ämnet krigsvetenskap, inom annat närliggande ämne/ämnesområde eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Om du inte har disputerat än, ange då ditt planerade disputationsdatum i ansökan.
Den sökande ska ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.
Den sökande ska som lägst förstå svenska i tal och skrift. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter inom de två åren av anställningen.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas och passa i rollen ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i institutionens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.
Meriterande
Meriterande är forskningserfarenheter som visar att den sökande har en kunskap inom området logistik och försörjningskedjor.
Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal på två år på heltid med möjlighet till förlängning ett år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddsslagen (2018:585).
Upplysningar om anställningen lämnas av Föreståndare CTL, Dr/Övlt Per Skoglund, per.skoglund@fhs.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026!
