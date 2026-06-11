Terminalarbetare till växande logistikföretag
LN Personal AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs i ett högt tempo och gillar fysiskt arbete? Har du lätt för att hålla fokus även när arbetsbelastningen är hög och tycker om att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår samarbetspartner är en växande aktör inom logistikbranschen som hanterar stora mängder paket och gods varje dag. Nu söker vi terminalarbetare till deras verksamhet öster om Göteborg. Här blir du en viktig del av den dagliga driften där effektivitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
I rollen kommer du att arbeta med sortering, scanning, lastning och lossning av paket samt säkerställa att gods hanteras korrekt och når rätt destination i tid. Arbetet är fysiskt och tempot är stundtals högt, vilket ställer krav på att du kan arbeta strukturerat även under stressiga perioder. Du kommer att ingå i ett team där man hjälps åt för att hålla verksamheten i gång och nå dagens mål.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort: Öster om Göteborg
Omfattning: Heltid, dag- eller kvällsskift
Anställningsform: Konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos kundenPubliceringsdatum2026-06-11ProfilKvalifikationer
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Tillgång till bil
• Erfarenhet av fysiskt arbete inom lager, logistik, terminal eller liknande verksamhet
Meriterande:
• Truckkort
• Erfarenhet av terminalarbete
• Goda kunskaper i engelska
• ADR 1.3
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har en god arbetsmoral. Du trivs i en miljö där tempot varierar och där det ibland krävs att man snabbt ställer om och prioriterar om arbetsuppgifter. Som person är du effektiv, noggrann och har förmågan att behålla fokus även under stressiga perioder. Du är en lagspelare som bidrar med positiv energi och som inte tvekar att hjälpa till där det behövs för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Jonna Eliasson jonna@lnpersonal.se Jobbnummer
9959088