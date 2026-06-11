Stödpedagog/Habiliteringsassistent till LSS daglig verksamhet
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2026-06-11
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Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för personer med funktionsnedsättning? Nu söker vi en engagerad stödpedagog/habiliteringsassistent till vår dagliga verksamhet inom LSS.
Om daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte har möjlighet att arbeta eller studera. Verksamheten ska ge struktur, gemenskap och utveckling – och bidra till ökad självständighet och delaktighet i samhället.
Rollen som stödpedagog eller habiliteringsassistent
Habiliteringsassistentens roll är: att stötta personer i dagliga arbetet både socialt, praktiskt och pedagogiskt. Att anpassa och underlätta kommunikationen för deltagarna både verbalt och genom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Att vara ett stöd för att uppnå individuella mål för deltagarna utifrån genomförandeplanen.
Stödpedagogen har ett övergripande ansvar när det gäller det pedagogiska arbetet, dokumentation och metodhandledning i verksamheten. Du arbetar nära deltagarna och kollegorna, och bidrar med din kompetens för att skapa en tydlig struktur, god kommunikation och ett inkluderande arbetssätt. Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Utbildning som stödpedagog, eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller funktionshinderområdet
Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet är ett krav
God förmåga att kommunicera och samarbeta
Kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och individanpassat stöd är meriterande Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret krävs
B-körkort är ett krav
Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2026. Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt referenser. För mer information om tjänsten, kontakta enhetschef Marie Edvall eller tf enhetchef Lillemor Björkman på telefon 0940-14263.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här: www.vilhelmina.se/inflyttare
Vi erbjuder
Vi har bra kollektivavtal. Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension, försäkringar och mycket mer. Här kan du läsa mer om det: www.vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi tillämpar individuella löner. Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten du söker kan du maila en förfrågan till loner@vilhelmina.se Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina Kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, LSS-omsorgen Kontakt
Enhetschef
Marie Edvall marie.edvall@vilhelmina.se 0940-14263 Jobbnummer
9959091