Speciallärare/specialpedagog IF till Ljustadalens anpassade grundskola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Speciallärarjobb / Sundsvall Visa alla speciallärarjobb i Sundsvall
2026-06-11
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Ljustadalens anpassade grundskola är belägen i Ljustadalen, nära Birsta köpcentrum. Vi erbjuder ljusa, rymliga och anpassade lokaler utformade för att möta elevernas olika behov. På skolan bedriver vi både grundskola och anpassad grundskola med inriktning mot ämnen och ämnesområden. Idag har vi cirka 220 elever, varav 36 inom anpassad grundskola.
Till hösten växer verksamheten till omkring 48 elever och därför söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team. Vi samlar då verksamheten i gemensamma lokaler, vilket stärker samarbetet och utvecklingsmöjligheterna. Vår anpassade grundskola riktar sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten präglas av trygghet, tydlighet och individanpassning. Hos oss arbetar engagerade lärare, elevassistenter, förskollärare och fritidspedagog i nära samverkan med eleven i centrum. Du blir del av ett kompetent arbetslag där kollegialt lärande, pedagogisk utveckling och samarbete är viktiga delar av vardagen. Vi arbetar långsiktigt med struktur och värdegrund för att skapa en positiv, utvecklande och meningsfull skoldag för våra elever.
Så här bidrar du i rollen som speciallärare/specialpedagog
Du arbetar som klasslärare på ämnesområden i åk 4-6 och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån elevernas individuella behov. Tillsammans med elevassistenterna genomför du den pedagogiska verksamheten. Du ansvarar även för att kartlägga elevernas kunskaper och behov samt ta fram åtgärdsprogram och pedagogiska underlag. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan skolans professioner, vilket ger dig gott stöd i arbetet. Här finns erfarna lärarkollegor och elevassistenter med stort engagemang för vår elevgrupp. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och fortbildning, för närvarande inom positivt beteendestöd (PBS), planering och bedömning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning alternativt specialpedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom anpassad skolform. Du har goda kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik och alternativ kommunikation.
Som lärare är du engagerad och stödjer elevers utveckling genom att anpassa undervisningen efter individuella behov. Du är lösningsfokuserad, kreativ, strukturerad och inspirerar andra. Du är flexibel och hanterar förändringar väl. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och vilja att dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du ser arbetslaget som ett stödjande och utvecklande team. Positiva förväntningar på elever samt arbete för ökad delaktighet och självständighet är en naturlig del av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK, bilaga M.
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Ulrika Melander, Sveriges lärare 070-6348149 Jobbnummer
9959075