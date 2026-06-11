Data Engineer till högteknologiskt bolag i Stockholm
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-11
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, Solna
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eller i hela Sverige
Har du en passion för datadrivna lösningar och vill vara med
och skapa verkligt värde för kunder genom modern teknik? Hos vår kund får du
möjligheten att arbeta i ett specialistbolag inom Data Analytics och AI där
innovation, kompetensutveckling och samarbete står i centrum.
Om jobbet
Som Data Engineer får du en central roll i att designa,
bygga och vidareutveckla kundernas dataplattformar och pipelines. Du arbetar
brett genom hela leveranskedjan – från dataintegration och modellering till
analys och värdeskapande insikter.
Du kommer att arbeta nära både kunder och kollegor i
varierande projekt där modern cloudteknik, data engineering och analys står i
fokus.
Rollen passar dig som vill kombinera teknisk problemlösning
med verksamhetsförståelse och som tycker om att ta ansvar och driva lösningar
framåt. En viktig framgångsfaktor hos vår kund är deras egna ramverk för
AI-supporterad dataplattformsutveckling, vilket används som en strukturerad
metod genom hela leveransen.
Genom detta ramverk får du möjlighet att arbeta med några av
marknadens ledande teknologier och plattformar – däribland Microsoft Fabric,
Snowflake, GCP, Databricks och Power BI – samtidigt som du utvecklas
tillsammans med erfarna ingenjörer inom data och AI.
Arbetsuppgifter i urval
• Designa och utveckla moderna dataplattformar
• Bygga och underhålla ETL- och ELT-pipelines
• Arbeta med cloudlösningar inom Microsoft Fabric, Snowflake
eller GCP
• Utveckla skalbara och effektiva dataflöden
• Samarbeta nära kunder i tekniska och verksamhetsnära
frågor
• Bidra till utvecklingen av moderna AI- och datalösningar
Krav för tjänsten
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis
systemvetenskap, datateknik eller liknande
• Minst tre års erfarenhet som Data Engineer, gärna som
konsult
• Praktisk erfarenhet av Microsoft Fabric, Snowflake eller
GCP
• Goda kunskaper inom programmering, exempelvis Python eller
Java
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av AWS
• Erfarenhet av Docker, Terraform eller liknande
infrastruktur- och containerverktyg
• Kunskap inom DevOps, CI/CD och Git
• Erfarenhet av Databricks, dbt eller andra moderna
datatransformationsverktyg
• Erfarenhet av Power BI eller andra visualiseringsverktyg
• Intresse för AI, automation eller egna tekniska
sidoprojekt
Vi ser det som mycket meriterande om du tidigare arbetat
som konsult.
Mer om dig
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar
att ta initiativ. Du trivs i en miljö där du får stort eget ansvar och där
samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av kulturen.
Du är en person som gillar att lösa komplexa problem och som
motiveras av att skapa värde genom teknik och data. Samtidigt har du en mycket
god kommunikativ förmåga och tycker om att arbeta nära kunder och team för att
tillsammans hitta de bästa lösningarna.
För att trivas i rollen tror vi också att du har en stark
vilja att fortsätta utvecklas – både tekniskt och personligt – och att du
uppskattar en kultur där laget alltid går före jaget.
Om bolaget
Vår kund tror på att vara starkare tillsammans. Därför
bygger de en kultur där det är högt i tak, prestigelöst och tryggt att utmana
sig själv. Lärande är en naturlig del av vardagen och de drivs av nyfikenhet,
utveckling och viljan att hela tiden bli bättre.
Bolaget är ett växande specialistkonsultbolag inom Data
Analytics och AI med fokus på att hjälpa företag att fatta bättre och mer
datadrivna beslut. Genom att kombinera teknisk expertis med affärsförståelse
hjälper de sina kunder att bygga moderna och hållbara datalösningar, med ett
starkt fokus på AI-driven data engineering.
Organisationen präglas av entreprenörskap, hög kompetens och
en stark gemenskap där kunskapsutbyte och utveckling står i centrum. Här
arbetar erfarna specialister tillsammans i en miljö som uppmuntrar innovation,
kreativitet och eget ansvar – med ett tydligt fokus på balans, trivsel och
långsiktig utveckling för medarbetarna.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering,
vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige samt i Oslo.
Det här är en direktanställning direkt till vår kund. Framtiden
ansvarar för rekryteringen.
Rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen består av personlighet‐ och logiktest,
intervju med Framtiden samt intervjutillfällen med kunden.Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
Placeringsort: Ute hos kund
Arbetsstart: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 8–17 med flex
Arbetsform: Hybrid
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52616_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
111 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Nina Hedenmo nina.hedenmo@framtiden.com Jobbnummer
9959076