Flygstaben söker Strategisk Rådgivare
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2026-06-11
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Flygstaben söker Strategisk Rådgivare med huvudsaklig uppgift att svara för flygvapenledningens långsiktiga inriktning. Vill du arbeta i hjärtat av det svenska flygvapnet och bidra direkt till att utforma och uppnå flygvapenchefens strategiska målsättningar?
Vi söker nu en engagerad och analytisk strateg som vill verka nära ledningen i en organisation under ständig utveckling.
Om befattningen
Som strategisk Rådgivare vid Flygstaben arbetar du i en roll med mycket hög integritet och med ett nära samarbete med flygvapenledningen (FVL), den militära rådgivaren (MA), övriga delar av FVL chefstöd och flygstabens ledning. Befattningen innebär att du är en central länk i utformningen och omsättningen av strategiska visioner till praktisk verksamhet och uppföljningen av verksamheten.
Flygstaben är en organisation under kontinuerlig anpassning, därför ställs stora krav på flexibilitet. Arbetsuppgifternas karaktär och fokus kan variera beroende på den aktuella ledningens inriktning och specifika behov av stöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att stödja Flygvapenledningens långsiktiga verksamhet genom strategisk planering, analys och uppföljning. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till flygvapenledningen och flygstaben i arbetet med att identifiera och omsätta övergripande mål och inriktningar till konkreta aktiviteter och resultat. Rollen innebär också att bidra till planering och genomförande av möten, besök och andra strategiskt viktiga aktiviteter.
Ansvara för Flygvapenledningens långsiktiga målsättningar, inriktning, planering och verksamhetsuppföljning
Genomföra kvalificerade analyser och bidra till utveckling av strategier
Vara rådgivare till flygvapenledningen och flygstaben i frågor som rör långsiktig utveckling och måluppfyllelse
Stödja omsättningen av långsiktiga mål och inriktningar till konkreta aktiviteter
Stödja flygstaben avseende inbjudningar, handbrev, resor och besök med fokus på syfte, innehåll och genomförande
Stödja flygstaben i framtagandet av beslutsunderlag inför möten, anföranden och andra ledningsaktiviteter
Biträda flygstaben vid planering och genomförande av möten, konferenser och besöksprogram.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst 5 år för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av analys för beslutsfattning och inriktande arbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög personlig mognad och som är trygg i att verka i en miljö med höga krav på diskretion och omdöme. Du är lyhörd och har en välutvecklad förmåga att läsa av behov och anpassa ditt stöd efter den individ du stödjer.
Rollen kräver att du är proaktiv, har en god analytisk förmåga och kan se helheten i komplexa sammanhang. Du behöver vara bekväm med att arbeta i en organisation som präglas av förändring och där dina prioriteringar snabbt kan behöva skifta för att möta ledningens behov.
Vid denna rekrytering lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
God kunskap om Försvarsmaktens organisation, ledning och uppföljning
Erfarenhet av att ha arbetat i ett chefstöd
Erfarenhet av och kunskaper om metoder för att planera och följa upp militär verksamhet
God kunskap om olika analytiska metoder relevanta i en försvarsmaktskontext.Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Anders Brunvall
Fackliga representanter
OFR/O, Lars-Olof Wretling
OFR/S, Caroline Nilsson
SACO, Johan Nyström
SEKO, Åsa Karlsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-18. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9959101