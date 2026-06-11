Personlig assistent för resa till Öland sökes
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Är du ledig v.30-31 och vill passa på att kombinera nytta med nöje?
Då är du kanske den vi söker.
IGS Assistans har en kund som behöver en till personlig assistent under en resa till Öland. Du kommer arbeta tillsammans under kundens ledning och tillsammans med andra erfarna kollegor. Introduktion ges juni eller juli i hemmamiljö i Hässelby innan resan.
Traktamente, restidsersättning ingår och bussbiljett till Öland ingår. Boende ingår, rum är hyrda precis vid havet som man delar med övriga kvinnliga assistenter.
Arbetstider på Öland är preliminärt dessa:
22/7 kl.17:00-22:00
23/7 kl.09:30-17:00
24/7 kl.09:30-17:00
25/7 kl.09:30-17:00
26/7 kl.09:30-17:00
27/7 kl.09:30-17:00
28/7 kl.09:30-17:00
29/7 kl.22:00-11:00
30/7 kl.22:00-11:00
I arbetsuppgifterna ingår personlig hygien, matlagning, städning, förflyttningar, följa med på aktiviteter och allt annat som kan ingå i en persons liv. Som person bör du vara mogen, vara trevlig och praktiskt lagd.
Personen du kommer arbeta hos, "M", är i 60 års åldern som delar lägenhet med sin man och katt i Hässelby Villastad. "M" har ett omfattande rörelsehinder och har behov av assistans dygnet runt. "M" kommunicerar genom en taldator och genom otydligt tal. Därför är det viktigt att du har en god grund i svenska språket.
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och personligt brev via mejl/hemsidan
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Öland". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
165 75 HÄSSELBY Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9959107