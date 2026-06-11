Skjutstativsförare till kund i Eskilstuna på kvällstid

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-06-11


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Nu söker vi dig som är en erfaren Skjustativsförare till kund i Eskilstuna!

Du kommer att lasta upp tunga pallar i ställagen, därav krävs det god erfarenhet och trygghet i arbetet du utför.

Vi ser gärna att du har en god tids erfarenhet av specifikt Skjutstativskörning, såväl som erfarenhet av andra truckar.

Arbetet kommer innefatta:
Kvällstid 11.00-20.00
Heltid
Anställning via Arena Personal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892014-2047868".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9959077

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