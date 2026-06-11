Skjutstativsförare till kund i Eskilstuna på kvällstid
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-06-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är en erfaren Skjustativsförare till kund i Eskilstuna!
Du kommer att lasta upp tunga pallar i ställagen, därav krävs det god erfarenhet och trygghet i arbetet du utför.
Vi ser gärna att du har en god tids erfarenhet av specifikt Skjutstativskörning, såväl som erfarenhet av andra truckar.
Arbetet kommer innefatta:
Kvällstid 11.00-20.00
Heltid
Anställning via Arena Personal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892014-2047868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9959077