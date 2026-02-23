Postdoktor i Fysikalisk Kemi
2026-02-23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Fysikalisk kemi innebär forskning som rör molekylära frågeställningar.
De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar ytaktiva ämnen, polymerer och biomolekyler.
Det aktuella projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studier av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogels, genom att kombinera spridningstekniker med bulkreologi.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att studera vilken roll mjukheten hos en enskild kolloid spelar på struktureringen och de makroskopiska egenskaperna hos en suspension under flöde med hjälp av gränssnittsreologer och mikrofluidik. I början kommer modellpolymerpartiklar att användas, såsom mikrogeler. I dessa experiment kommer vi att studera hur de individuella partikelegenskaperna, såsom mjukhet och form, påverkar deras egenskaper under flöde. Senare kommer vi att gå vidare till mer utmanande biorelevanta makromolekyler, såsom proteiner, för att undersöka generella beteenden jämfört med syntetiska mjuka partiklar.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktoral anställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till högst 20 % av arbetstiden. Anställningen ska inkludera möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Behörighetskrav
För att anställas som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen, inom ämnet för anställningen, och att denna är avlagd högst tre år före anställningsbeslutets datum. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen vara avlagd tidigare.
Ytterligare krav:
- Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
- Dokumenterad kunskap och erfarenhet av icke-jämvikts molekylärdynamiska simuleringar.
Bedömningsgrunder och övriga meriter
Detta är en meriteringsanställning med inriktning på forskning. Anställningen är tänkt som ett första steg i en forskarkarriär, och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och forskningspotential. Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
För anställning som postdoktor ska följande utgöra bedömningsgrunder:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk skicklighet.
Ytterligare bedömningskriterier:
- Erfarenhet av dynamisk ljusspridning (DLS), röntgenspridning med liten vinkel (SAXS), UV-Vis-spektroskopi, konfokal laserskanningsmikroskopi (CLSM), QCM-D, etc.
- Praktisk erfarenhet av mikrofluidiska metoder för framställning av till exempel emulsions- eller lipidnanopartiklar.
Vid bedömningen kommer även samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet att beaktas, liksom hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen samt hur de förväntas bidra till dess framtida utveckling.
Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 3 år. Anställningstiden fastställs i enlighet med avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" mellan Lunds universitet, SACO-S och OFR/S, daterat 1 februari 2022.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och sammanställas i en PDF-fil innehållande:
- CV, inklusive de mest relevanta publikationerna (maximalt tre) för anställningen, med angivande av kandidatens roll,
- En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor),
- Kontaktuppgifter till minst två referenser,
- Kopia av doktorsbevis samt andra intyg/betyg som önskas åberopas.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Lunds universitet Kontakt
Andrea Scotti andrea.scotti@fkem1.lu.se +46462228175 Jobbnummer
