Postdoktor i CH4-modellering / dataintegrering
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Gruppen för invers modellering vid Institutionen för Miljö- och Geovetenskap (MGeo), Lunds universitet, söker en postdoktor som ska arbeta med kvantifiering av metanutsläpp från våtmarker i den boreala zonen genom att integrera relevanta observationsdata.
Tillsammans med internationella samarbetspartners utvecklar och tillämpar gruppen för invers modellering system för invers modellering/dataassimilering som använder en rad observationer för att begränsa utbytesflödena av växthusgaser (främst CO2 och CH4) mellan ytan och atmosfären. Dessa system används i stor utsträckning i en rad olika projekt, särskilt i de EU-finansierade projekten AVENGERS (som samordnas av Lunds universitet, https://avengers-project.eu)
och IM4CA (https://im4ca.eu).
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Postdoktoranden ska utföra följande arbetsuppgifter:
- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av ett system för assimilering av metandata (CH4DAS)
- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av vårt regionala system för invers modellering, LUMIA
- Genomföra experiment för att samtidigt assimilera observationer av metankoncentrationer i atmosfären och flöden i ekosystemet, i syfte att minska osäkerheterna kring CH4-utsläpp från boreala våtmarker, med fokus på Europa.
Forskningen kommer att bedrivas vid MGeo, Lunds universitet, med möjlighet till internationellt samarbete med forskningspartner inom IM4CA. Deltagande i internationella möten och workshoppar samt kommunikation av forskningsarbetet förväntas.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Utmärkta programmeringskunskaper, helst i Fortran och Python
- Expertis inom vetenskapen om kolcykeln och de processer som styr metanflödena
- Erfarenhet av inversionsmodellering och ramverk för dataassimilering, helst tillämpade på kolcykeln
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
- Erfarenhet av dataassimilering/invers modellering
- Kunskap om den globala kolcykeln, särskilt metanflöden
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/952".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Marko Scholze marko.scholze@mgeo.lu.se +46462224082 Jobbnummer
